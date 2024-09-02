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Экс-нардепПродивус продолжает контролировать Ровенщину и янтарь
02 сентября 2024 | 08:38
Кузнецовский городской суд Ровенской области признал 11 граждан виновными в террористическом акте. Об этом сообщает «Судовий репортер» со ссылкой на приговор от 16 августа.
Событие произошло 9 мая 2014 года в период с 7 до 9 утра. Около 100-150 человек в военной форме устроили стычку с местными жителями на месте добычи янтаря возле села Алексеевка в урочище Гальбин Ровенской области. Нарушители применили огнестрельное оружие, стреляя в воздух и по автомобилям. В частности, обстреляли автомобиль, на котором ехали трое местных жителей. Людей вытащили из машины и избивали ногами, причинив им легкие и средней тяжести телесные повреждения.
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