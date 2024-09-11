"Киевводоканал" сначала роспалил панику, теперь ее гасит

11 сентября 2024 | 10:14

Напомним, заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк заявил, что река Десна поставляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева, и альтернативы этому нет. По его словам, это может привести к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы.

"Отмечаем, что ситуация является контролируемой. Качество воды, которая подается в дома киевлян, соответствует всем установленным нормам, никакой угрозы для потребителей нет. Хотим подчеркнуть, что представитель Киевводоканала в эфире телеканала "Эспрессо" озвучил наиболее пессимистический сценарий развития событий, вероятность которого пока низкая", - говорится в сообщении "Киевводоканала"..



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