Зниклий Семен Семенченко прорвався в медіа

18 сентября 2024 | 09:15

Він стверджує, що за ним - Буданов.

Ось як він відповів на запитання про своє зникнення виданню "Телеграф": – Я долучений до роботи ГУР згідно із законом України "Про розвідку" і максимально працюю, допомагаючи захищати Україну. Це, в принципі, те ж саме, в чому мене обвинувачували в суді. Але тепер це сприймається як корисні для країни речі. Але обмеження з мене ніхто не знімав. Раз на місяць, я маю обов'язок приходити на засідання суду. Я розумію, що певний повідок для мене, для певного кола осіб ще потрібен.