ТЕМА

Зниклий Семен Семенченко прорвався в медіа

18 сентября 2024 | 09:15

Він стверджує, що за ним - Буданов.


Ось як він відповів на запитання про своє зникнення виданню "Телеграф": – Я долучений до роботи ГУР згідно із законом України "Про розвідку" і максимально працюю, допомагаючи захищати Україну. Це, в принципі, те ж саме, в чому мене обвинувачували в суді. Але тепер це сприймається як корисні для країни речі. Але обмеження з мене ніхто не знімав. Раз на місяць, я маю обов'язок приходити на засідання суду. Я розумію, що певний повідок для мене, для певного кола осіб ще потрібен.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Труман Капотэ photos by Irving Penn
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 