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Зниклий Семен Семенченко прорвався в медіа
18 сентября 2024 | 09:15
Він стверджує, що за ним - Буданов.
Ось як він відповів на запитання про своє зникнення виданню "Телеграф": – Я долучений до роботи ГУР згідно із законом України "Про розвідку" і максимально працюю, допомагаючи захищати Україну. Це, в принципі, те ж саме, в чому мене обвинувачували в суді. Але тепер це сприймається як корисні для країни речі. Але обмеження з мене ніхто не знімав. Раз на місяць, я маю обов'язок приходити на засідання суду. Я розумію, що певний повідок для мене, для певного кола осіб ще потрібен.
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