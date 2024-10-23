США уж не те…

23 октября 2024 | 10:24 , Олег Ельцов. ТЕМА

Когда наш Вова сыпал пошлыми шутками в «95 квартале», к нему захаживала украинская элита - чисто поржать. Но с началом войны перед Владимиром Александровичем открылись безграничные возможности для встреч с властителями мира. Из этой когорты я бы выделил персону № 1, встречей с которой Вове следует гордиться. Фарид Закария – главред «Foreign Affairs». Уникальная личность: бакалавр искусств, доктор философии, руководитель исследовательского проекта по американской внешней политике в Гарварде. Он дважды брал интервью у Зеленского, последнее – месяц назад для CNN. Этот человек мог бы многое объяснить украинскому президенту, но ввиду безнадежности последнего предпочел ставить политкорректные вопросы.

Закария знает почему США проводит столь «беззубую» внешнюю политику, почему не засыпает нас вооружениями со складов и отстойников типа базы «Девис-Монтен». В 2008-м Закария написал бесцеллер «Постамерианский мир», где предвосхитил происходящее сегодня на планете. Уже тогда он предсказал кончину однополярного мира, в котором правит и поддерживает порядок «всемирный полицейский» США. Закария очень убедителен. С цифрами он показывает: США не в силах доминировать – темпы роста экономик Китая, Индии и прочих стран разрушают основы однополярного мира. Да, отдельно взятый индус и китаец в сравнении со средним американцем – нищий, но их много, потому их ВВП велик. Ближайшая перспектива (на момент 2008 года) – нет, не двухполярный, как было когда-то в период СССР и соцлагеря, о чем безнадежно мечтает Пу, а многополярное устройство. Все становится сложнее и неоднозначнее. В этом и заключаются нынешние «непонятки» с беззубостью Запада, с ростом влияния Китая и переформатированием всей структуры современного мира.

США уже не в состоянии цыкать на всякую страну, решившую поднять голову и творить в своем регионе что ей заблагорассудится. И военных арсеналов США и их союзников уже недостаточно, чтобы противостоять начавшим формироваться объединениям будущего многополярного мироустройства. Поэтому нас и не заваливают американскими деньгами\вооружениями – самим мало! Поэтому-то россия с подельниками поджигает все новые очаги нестабильности по миру, раздергивая возможности и отвлекая внимание «золотого миллиарда».

Украинцам следовало бы читать Закария, а не клянчить, пробовать обустроиться в новом дивном мире, в котором формируются иные-неамериканские центры могущества.

Другой видный американский политфутуролог, Джордж Фридман, создатель «теневого ЦРУ» - агентства геополитических прогнозов “Stratfor” в 2009 году в своей книге «Следующие сто лет: прогноз на 21 век» называет страны, которые будут доминировать в нынешнем веке. Как истинный американец он пока оставляет это право за США, вслед за чем называет Китай, Мексику, Польшу. Да-да, наш сосед, с которым мы все не разберемся по поводу Волынской трагедии, и который сегодня гигантскими темпами не только растет экономически, но и вооружается. А в Китае посольство Украины возглавляет Павел Рябикин, который еще в 2017 году руководил рекреационно-оздоровительным центром «Зеленый порт», а позже – аэропортом «Борисполь». А других дипломатов у нас для вас нет, товарищи китайцы… И уж негоже вспоминать про посла в еще одной стране-локомотиве Европы – Германии, канцлера которой тогдашний украинский посол обзывал ливерной колбасой. Такая вот дипломатия под стать президенту. Вся Украина дружно ржала над удачной шуткой-обзывалкой посла Мельника…

Нужно просто продолжать стрелять, нужно просто требовать денег и оружия в ожидании нового президента США, который все разрулит. Если силенок хватит.