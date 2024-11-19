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Замнач полиции Киева лишится 8,7 млн.грн
19 ноября 2024 | 10:09
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов почти на 8.7 млн грн должностного лица Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Тараса Полиенко. Об этом сообщил официальный сайт Национального агентства по предотвращению коррупции. В сообщении не названо имя полисмена, но, исходя из публикаций в СМИ, можно утверждать, что речь идет о Полиенко.
«Речь идет о квартире в Киеве площадью 220 кв. м и два паркоместа, которые приобрела теща должностного лица, а также доходы, полученные от продажи указанной квартиры», - заявили в НАПК.
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