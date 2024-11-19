Замнач полиции Киева лишится 8,7 млн.грн

19 ноября 2024 | 10:09

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов почти на 8.7 млн ​​грн должностного лица Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Тараса Полиенко. Об этом сообщил официальный сайт Национального агентства по предотвращению коррупции. В сообщении не названо имя полисмена, но, исходя из публикаций в СМИ, можно утверждать, что речь идет о Полиенко.

«Речь идет о квартире в Киеве площадью 220 кв. м и два паркоместа, которые приобрела теща должностного лица, а также доходы, полученные от продажи указанной квартиры», - заявили в НАПК.



НАПК проанализировало доходы и расходы семьи чиновника и родственников и установило невозможность приобрести указанное имущество за счет законных доходов.



В НАПК отметили, что начали мониторинг образа жизни чиновника по собственным наработкам. Впоследствии чиновник попал в поле зрения также и журналистов. После выхода сюжета теща чиновника продала указанную квартиру. Поэтому прокурор САП также заявил иск о взыскании доходов, полученных в результате продажи квартиры.