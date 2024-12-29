Нет, Катя – не Жанна

29 декабря 2024 | 16:25 , Олег Ельцов. ТЕМА

Катя Чили, певица, написала гневный пост о том, что в центре столицы нет места всяким там ханукам, должен стоять лишь символ титульной нации! Многим идеи Кати пришлись по вкусу.

С Катей Чили я столкнулся в каком-то баре лет эдак двадцать тому. Она только ступила на свою единственную ступеньку к вершинам творчества и показалась интересной. Но поднявшись на одну ступеньку творчества и последовавшей известности Катя то ли устала, то ли не смогла двигаться дальше. Об этом я догадался при очередном посещении джаз-фестиваля в Коктебеле, куда мы регулярно наведывались с группой товарищей и родственников.

По-чесноку, джазом в Коктебеле не пахло, о чем я с плеча рубанул неизменному ведущему Алексею Когану, на что тот обреченно заявил: «А я шо – это все организаторы»… Главным организатором фестиваля, к слову, был Дмитрий Киселев – нынешний руководитель агентства «Россия сегодня», обещавший проклятому Западу ядерный пепел. Он построил в Коктебеле особняк с бассейном и конюшней, став неформальным хозяином города.

Но ценили мы Коктебель не за фестиваль, а за распитие алкоголя на тамошних пляжах. Портвейн закупался в легендарной стекляшке на набережной. Одна родственница по сей день вспоминает мой заказ в винной лавке: «Нам чего-то для девушек: шоб недорого, но не шмурдяк».

Как-то на фестиваль пригласили Катю Чили. Она отмычала свое выступление, которое напоминало одну затянувшуюся песню. Но к ее беде, к выступлению подключился некий духовой оркестр из Днепропетровска. Духовики попробовали импровизировать с Катей. Они неоднократно провоцировали ее на джемсешн, но тут во всей красе и проявилась убогость катиного таланта. На следующий день я вспомнил ей этот провал на прессухе: «Как жишь так-то?». Она не нашлась что ответить кроме: «Ну вы же сами ответили на свой вопрос».

Потом она как-то мелькнула на ТВ и, помнится, у меня зародилось впечатление, что певица немножко сошла с ума. А вскоре Катя вовсе пропала с радаров.

И вот, многие годы спустя, о ней судачит весь тырнет. Катя, как и многие, заделалась жуткой патриоткой и письменно возмутилась. После десятого поста в ленте на эту тему, довелось прочитать ее текст. Прочитав, утвердился в мысли, что мое подозрение о катином сумасшествии было неслучайным. Понять суть ее рандомного словоизвержения непросто.

Но неадекватность – не преграда для творчества. Вот Жанна Агузарова тоже сумасшедшая и при этом прекрасная артистка. С Катей немного другая история. Она просто сумасшедшая. Меня мучит один вопрос: а кто те многие, что с азартом обсуждают катино словоизвержение?..