Скоротечная смерть демократии

09 января 2025 | 09:27

Макдоналдс «смягчает» условия политкорректного набора персонала, Цукерберг признал цензуру в ФБ и разгоняет штат специальных людей, банивших вас за неправильные посты, а Трамп грозит урезать грантовые потоки. Все как по команде. А что случилось-то?

Как так резко поменялось мировоззрение у воротил бизнеса? Или не поменялось, а просто все поняли, что со скорым приходом Трампа и его подельника Маска, который сильно зол на глашатаев гендерного выбора за поломанную жизнь сына, за пропаганду полового нездоровья доведется ответить?

Понятно, что из школ будут убраны флаги в цвета радуги, которые еще недавно были штандартом гей-сообщества, а потом их объявили символом равенства и терпимости. Тут нет вопросов: образование – дело государственное, защита детей тоже. Прикажут – мигом уберут. Но почему ФБ, почему Макдоналдс?! Вы ж коммерческие: вправе сами решать что разрешать публиковать и кого нанимать на работу…

Эта аварийная «смена вектора» напоминает диагноз, свидетельствующий, что у демократии случился инсульт, а может и инфаркт. Оказывается, коммерсанты напрямую зависят от политиков, а их решения - буквально от одного человека, например президента США.

Как говорит один европейский президент «это ж х*уйня какая-то» (але, Цукер: без звездочки уже писать можно?) И как говорит все тот же президент: ваши демократические права на принятие решений «нахер никому не нужны» (с).