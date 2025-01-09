|
Скоротечная смерть демократии
09 января 2025 | 09:27
Макдоналдс «смягчает» условия политкорректного набора персонала, Цукерберг признал цензуру в ФБ и разгоняет штат специальных людей, банивших вас за неправильные посты, а Трамп грозит урезать грантовые потоки. Все как по команде. А что случилось-то?
Как так резко поменялось мировоззрение у воротил бизнеса? Или не поменялось, а просто все поняли, что со скорым приходом Трампа и его подельника Маска, который сильно зол на глашатаев гендерного выбора за поломанную жизнь сына, за пропаганду полового нездоровья доведется ответить?
Понятно, что из школ будут убраны флаги в цвета радуги, которые еще недавно были штандартом гей-сообщества, а потом их объявили символом равенства и терпимости. Тут нет вопросов: образование – дело государственное, защита детей тоже. Прикажут – мигом уберут. Но почему ФБ, почему Макдоналдс?! Вы ж коммерческие: вправе сами решать что разрешать публиковать и кого нанимать на работу…
Эта аварийная «смена вектора» напоминает диагноз, свидетельствующий, что у демократии случился инсульт, а может и инфаркт. Оказывается, коммерсанты напрямую зависят от политиков, а их решения - буквально от одного человека, например президента США.
Как говорит один европейский президент «это ж х*уйня какая-то» (але, Цукер: без звездочки уже писать можно?) И как говорит все тот же президент: ваши демократические права на принятие решений «нахер никому не нужны» (с).
также читайте
[21.12.2024]
[06.12.2024]
[02.12.2024]
[27.11.2024]
|
по теме
Изучение немецкого языка: значение в современном мире и интеграция Украины в Европейское сообщество
10. 01. 2025 | 11:37
Юра Горбунов – это смешно!
08. 01. 2025 | 13:22 , Олег Ельцов. ТЕМА
Не люблю палить хорошие места: понабежит толпа, истопчет, изгадит, пропитает обезьяньим духом... Но иногда хочется подставить плечо хорошему заведению. Уже не первый год поддерживаю украинского кинопроизводителя и национальный кинопрокат.
Нет, Катя – не Жанна
29. 12. 2024 | 16:25 , Олег Ельцов. ТЕМА
Катя Чили, певица, написала гневный пост о том, что в центре столицы нет места всяким там ханукам, должен стоять лишь символ титульной нации! Многим идеи Кати пришлись по вкусу.
Науковці змінили уявлення про те, як мозок обробляє візуальну інформацію
28. 12. 2024 | 15:11
Нове дослідження ставить під сумнів більш ніж сторічні уявлення про те, як наш мозок обробляє візуальну інформацію. Проблема безпілотних автомобілів з відстеженням об'єктів під час руху в режимі реального часу може полегшитися.
Страны с простыми условиями продажи недвижимости иностранцам
26. 12. 2024 | 01:05
10 января 2025
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»