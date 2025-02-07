Вперше українським силам вдалося збити КАБ!

REUTERS/Давид Мдзинаришвили Грузия | Этибар Эльчиев попал в Книгу рекордов Гиннесса, примагнитив к себе пятьдесят ложек разного калибра.

За попередніми даними, йдеться про експериментальне озброєння.

У передмісті Запоріжжя вперше збили керовану авіаційну бомбу (КАБ), — джерела в Силах оборони