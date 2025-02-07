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Вперше українським силам вдалося збити КАБ!
07 февраля 2025 | 10:48
У передмісті Запоріжжя вперше збили керовану авіаційну бомбу (КАБ), — джерела в Силах оборони
За попередніми даними, йдеться про експериментальне озброєння.
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