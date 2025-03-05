Япония неспешно вооружается

05 марта 2025 | 13:32

Боевые действия на территории Украины выявили весьма неприятный для Токио факт – Япония не готова к войне такого типа. В первую очередь у ее вооруженных сил вообще нет дронов-камикадзе и других видов боевых беспилотников, которые стали сейчас невероятно важными, если не решающими вооружениями на поле боя. Нет и массового насыщения войск разведывательными дронами, в частности, тактического назначения.

Конечно, в бассейне Восточно-Китайского моря трудно представить крупномасштабные боевые действия на суше, однако ожесточенные столкновения на расположенных там островах более чем вероятны. Еще более нужны будут беспилотные катера-камикадзе – их разработка в Японии ведется, предусматривается оснащение такими системами боевых кораблей. Однако массовое дешевое производство морских дронов – дело, явно, даже не завтрашнего дня.

Короче, после долгой раскачки вооруженные силы Японии впервые в своей истории намерены закупить в 2026 финансовом году первые 310 ударных беспилотников, включая одноразовые дроны-камикадзе.

На закупку выделяется 3,2 миллиарда иен (около 21,5 миллиона долларов). В настоящее время японские военные испытывают дроны-камикадзе производства Израиля, Австралии и Испании, позже производителей из этих стран пригласят к участию в тендере.

Однако эксперты сходятся во мнении, что 310 дронов – это невероятно мало для крайне интенсивной современной войны. При этом перспектив собственного массового производства дешевых беспилотников в Японии пока не прослеживается.

В то же время на оснащение дронами вооруженных сил в Японии в течение пяти лет выделяется в общей сложности 1 триллион иен (почти 7 миллиардов долларов). Помимо одноразовых беспилотников-камикадзе предполагается приобрести за границей или произвести в самой Японии большие боевые дроны, способные наносить удары ракетами и управляемыми бомбами, а также разведывательные и транспортные беспилотники. Однако реального выполнения этих программ пока особо не наблюдается.