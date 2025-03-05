|
Япония неспешно вооружается
05 марта 2025 | 13:32
Боевые действия на территории Украины выявили весьма неприятный для Токио факт – Япония не готова к войне такого типа. В первую очередь у ее вооруженных сил вообще нет дронов-камикадзе и других видов боевых беспилотников, которые стали сейчас невероятно важными, если не решающими вооружениями на поле боя. Нет и массового насыщения войск разведывательными дронами, в частности, тактического назначения.
Конечно, в бассейне Восточно-Китайского моря трудно представить крупномасштабные боевые действия на суше, однако ожесточенные столкновения на расположенных там островах более чем вероятны. Еще более нужны будут беспилотные катера-камикадзе – их разработка в Японии ведется, предусматривается оснащение такими системами боевых кораблей. Однако массовое дешевое производство морских дронов – дело, явно, даже не завтрашнего дня.
Короче, после долгой раскачки вооруженные силы Японии впервые в своей истории намерены закупить в 2026 финансовом году первые 310 ударных беспилотников, включая одноразовые дроны-камикадзе.
На закупку выделяется 3,2 миллиарда иен (около 21,5 миллиона долларов). В настоящее время японские военные испытывают дроны-камикадзе производства Израиля, Австралии и Испании, позже производителей из этих стран пригласят к участию в тендере.
Однако эксперты сходятся во мнении, что 310 дронов – это невероятно мало для крайне интенсивной современной войны. При этом перспектив собственного массового производства дешевых беспилотников в Японии пока не прослеживается.
В то же время на оснащение дронами вооруженных сил в Японии в течение пяти лет выделяется в общей сложности 1 триллион иен (почти 7 миллиардов долларов). Помимо одноразовых беспилотников-камикадзе предполагается приобрести за границей или произвести в самой Японии большие боевые дроны, способные наносить удары ракетами и управляемыми бомбами, а также разведывательные и транспортные беспилотники. Однако реального выполнения этих программ пока особо не наблюдается.
также читайте
[21.02.2025]
[19.02.2025]
[16.02.2025]
[15.02.2025]
|
по теме
Япония на распутье
07. 03. 2025 | 14:06
Сын главреда "Зеркала недели" и экс-министра оброны убежал от войны в США
05. 03. 2025 | 12:39
26-летний сын главного редактора "Зеркала недели" Юлии Мостовой — Глеб Разумков покинул Украину еще в январе 2022 года, уклоняясь от мобилизации. Он вылетел рейсом "Киев – Амстердам" и до сих пор не возвращался, пишет "Закон и бизнес".
ДБР повідомило про підозру судді з Дніпра, який привласнив орендовану ним квартиру
24. 02. 2025 | 08:49
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру судді Бабушкінського районного суду Дніпра, який незаконно привласнив квартиру в історичному центрі міста.
В Одессе подорвали "Лексус" военного прокурора
24. 02. 2025 | 08:46
В Одессе на парковке прокуратуры в районе проспекта Шевченко произошел взрыв.
Криптобиржи не гарантируют схранности денег клиентов
22. 02. 2025 | 12:38
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»