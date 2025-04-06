Маск предсказывает большую европейскую резню

06 апреля 2025 | 09:30

Маск спрогнозировал "широкомасштабную резню в Европе", сделав такой вывод из роста числа террористических атак

"Мы ясно видим огромный рост числа атак в Италии и в целом в Европе... И их становится все больше и больше. И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция", - заявил он, выступая по видеосвязи на конгрессе партии "Лига".



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