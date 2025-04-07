У Трампа пояснили введення пингвинячих мит

07 апреля 2025 | 14:24

Безлюдні острови Герд і Макдональд поблизу Антарктиди, де живуть лише пінгвіни, потрапили під мита США, бо таким чином Вашингтон хоче закрити лазівки, які могли використовувати інші країни для обходу торговельних обмежень.

Про це заявив міністр торгівлі Говард Лутнік в інтерв’ю CBS News.

За його словами, немає жодної країни, що "залишилася поза увагою" США, адже Вашингтон хоче покласти край "безглуздим лазівкам", які можуть використовувати треті країни для обходу мит, введених раніше.

Острови могли стати своєрідним "містком"

"У будь-якій країні, як у нас, були мита, президент запровадив мита для Китаю, але вони почали йти через інші країни до Америки. Отже, президент це знає, йому це набридло, і він збирається це виправити", — заявив Лютнік.

Він додав, що якби Трамп не запровадив мита щодо навіть цих безлюдних островів з пінгвінами, цим би скористалися інші країни, яких торкнулася тарифна війна. Лютнік пояснив, що острови могли стати своєрідним "містком" для того, щоб обходити обмеження, навіть попри те, що там немає жодної людини.

Коментуючи інформацію щодо того, що американський президент міг скористатися допомогою штучного інтелекту для створення переліку країн, на які США накладуть нові мита, Лютнік зауважив, що "багато країн не були включені" до цього списку.