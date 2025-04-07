ТЕМА

Рашисты модернизируют балистику. Пэтриот не справляется

07 апреля 2025 | 21:58

Украинские военные заявляют, что РФ модернизировала ракеты «Искандер» и «Кинжал».


Модернизация ( скорее всего маневрирование ракеты в полете) привела к снижению эффективности ракет-перехватчиков «Пэтриот». Кроме этого стало известно, российское командование решило сосредоточиться на увеличении производства баллистических ракет, так как украинское ПВО сбивает более 60% крылатых ракет.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 