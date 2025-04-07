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Рашисты модернизируют балистику. Пэтриот не справляется
07 апреля 2025 | 21:58
Украинские военные заявляют, что РФ модернизировала ракеты «Искандер» и «Кинжал».
Модернизация ( скорее всего маневрирование ракеты в полете) привела к снижению эффективности ракет-перехватчиков «Пэтриот». Кроме этого стало известно, российское командование решило сосредоточиться на увеличении производства баллистических ракет, так как украинское ПВО сбивает более 60% крылатых ракет.
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