Рашисты модернизируют балистику. Пэтриот не справляется

Модернизация ( скорее всего маневрирование ракеты в полете) привела к снижению эффективности ракет-перехватчиков «Пэтриот». Кроме этого стало известно, российское командование решило сосредоточиться на увеличении производства баллистических ракет, так как украинское ПВО сбивает более 60% крылатых ракет.

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