Россия и США обменялись пленными

10 апреля 2025 | 12:18

Помощник президента США по нацбезопасности Уолтц заявил, что в рамках обмена заключенными Россия передала США Ксению Карелину, пишет WSJ.

Карелина была в прошлом году осуждена в россии к 12 годам колонии за госизмену. Она имеет двойное гражданство – России и США – и оказывала финансовую помощь Украине.

По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

WSJ уточняет, что в рамках обмена заключенными США передали России Артура Петрова, арестованного по делу о нарушении экспортных ограничений