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Зама Кличко подозревают по переправке уклонистов за кордон

17 апреля 2025 | 09:34

Заместителю главы КГГА по самоуправляющимся полномочиям Владимиру Прокопиву, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей, объявили подозрение. Чиновник является фигурантом антикоррупционных расследований, ообщает РБК-Украина .


Полиция и СБУ объявили подозрение Владимиру Прокопиву. По какой статье - собеседники не уточняют, но добавляют, что чиновника подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу.

Еще в октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко временно отстранил Владимира Прокопива от исполнения обязанностей заместителя главы КГГА по самоуправляющимся полномочиям. Это произошло после расследования журналистов Bihus.Info о недвижимости семьи и друзей чиновника. Прокопов написал заявление об увольнении.

Так, в 2024 году журналисты Bihus.info выяснили, что семья Прокопива за время его пребывания в должности заместителя главы КГГА приобрела значительное количество недвижимости в Киеве, включая квартиры и коммерческие помещения.

Часть активов была приобретена по стоимости ниже рыночной. Кроме этого, компании, связанные с семьей Прокопива, инвестировали в строительство жилых комплексов, даже во время полномасштабного вторжения. После расследования Кличко временно отстранил Прокопива от должности и призвал правоохранителей проверить деятельность своего заместителя.

41-летний Владимир Прокопив с 2014 года является депутатом Киевского городского совета (7, 8 и 9 созывы). Чиновник является главой фракции "Европейская Солидарность". Назначен на должность заместителя главы КГГА в 2021 году.



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