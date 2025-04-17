|
Зама Кличко подозревают по переправке уклонистов за кордон
17 апреля 2025 | 09:34
Заместителю главы КГГА по самоуправляющимся полномочиям Владимиру Прокопиву, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей, объявили подозрение. Чиновник является фигурантом антикоррупционных расследований, ообщает РБК-Украина .
Полиция и СБУ объявили подозрение Владимиру Прокопиву. По какой статье - собеседники не уточняют, но добавляют, что чиновника подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу.
также читайте
[07.04.2025]
[06.04.2025]
[03.04.2025]
[03.04.2025]
[02.04.2025]
|
по теме
Как сбили украинский Ф-16 на СУмщине
14. 04. 2025 | 16:36
На Киевщине завелись ментовские оборотни
11. 04. 2025 | 15:07
Трамп знов погрожує росії санкціями. Але в травні
11. 04. 2025 | 10:51
Якщо до кінця місяця припинення вогню не буде досягнуто, Трамп може запровадити додаткові санкції проти росії, — Axios з посиланням на джерела
Россия и США обменялись пленными
10. 04. 2025 | 12:18
Помощник президента США по нацбезопасности Уолтц заявил, что в рамках обмена заключенными Россия передала США Ксению Карелину, пишет WSJ.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»