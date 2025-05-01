США дозріли до мегасанкцій проти росії

01 мая 2025 | 10:45

‼️США готують нищівні санкіії для путіна: Сенат підтримує мита у 500%

У Вашингтоні дедалі менше терпіння до кремлівських ігор. 72 сенатори США виступили за радикальні санкції проти росії — зокрема, мита у 500% на її енергоносії. Сенатор Ліндсі Грем заявив: якщо путін не сяде за стіл переговорів — почнеться справжнє економічне добивання. Це може стати найжорсткішим кроком США за всю війну.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :