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США дозріли до мегасанкцій проти росії

01 мая 2025 | 10:45

‼️США готують нищівні санкіії для путіна: Сенат підтримує мита у 500%


У Вашингтоні дедалі менше терпіння до кремлівських ігор. 72 сенатори США виступили за радикальні санкції проти росії — зокрема, мита у 500% на її енергоносії. Сенатор Ліндсі Грем заявив: якщо путін не сяде за стіл переговорів — почнеться справжнє економічне добивання. Це може стати найжорсткішим кроком США за всю війну.

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