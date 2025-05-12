Поляки не рвутся защищать родину

12 мая 2025 | 14:26

В Польше провели новый опрос: мол, на фоне нарастающей угрозы со стороны России — готовы ли вы пройти добровольное военное обучение?

71 процент респондентов заявили, что их не интересует добровольное военное обучение, в то время как 26 процентов выразили некоторую заинтересованность, и только 5 процентов были "определенно" готовы записаться. Ну и да — 42 процента выступают исключительно за профессиональную, контрактную армию, а не мобилизацию населения. Абсолютно ожидаемый ответ, на самом деле. Напомню, что в любом обществе добровольно готовы служить в армии, и тем более воевать, в лучшем случае 10 процентов населения. С опорой на эти 10 процентов и выстраивался вот этот самый, до недавнего времени модный, концепт маленьких умных контрактных армий. Из тг канала ИГаля Левина



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