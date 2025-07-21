Как Могилеич двигал своего кандидата в президенты

21 июля 2025 | 23:02

Сема Могилевич и Владимир Олейник на стрелке в «Борисполе». Из книги "Войны УБОП Киева".

Рассказывает Игорь Бескоровайный, оперуполномоченный 8-го отдела УБОП:

Семен Могилевич, находясь в международной розыске и числясь «Мафиозо №1» в рейтинге ФБР, прилетел в Киев. В аэропорту выстроилась шеренга генералов, которые едва не салютовали ему под козырек. А Могилевич прибыл с единственной целью: встретиться с Владимиром Олейником. Они посекретничали в ВИП-зале и Могилевич покинул пределы Украины.

Продолжает генерал Владимир Дахновский:

Февраль 2000 года: в УБОП обратился некто Коваль, председатель правления «Всеукраинского объединения собственников жилья». Реально под скучной вывеской скрывалась структура для сбора голосов на выборы. Ночью к нему ворвались четверо людей, забрали 30 тысяч долларов и сказали, что 50 тысяч он еще остался должен. Грабители действовали по поручению заммэра Черкасс Космины.

Предыстория ограбления такова: с февраля по сентябрь 1999 года Коваль работал на кандидата в Президенты Владимира Олейника. На него он вышел благодаря знакомству с Валерием Нетребой и его женой Еленой, активистами избирательного штаба Владимира Олейника. Босс искал человека на пост руководителя избирательного штаба. Вскоре в Киеве состоялась встреча Олейника с коллективом Коваля. На встрече присутствовал заместитель мэра Дурба и мэр Кировограда Никулин.

Ударили по рукам. Работа Коваля заключалась в сборе подписей: ему платили по 1,2 гривны за голос, при условии, что будет собрано как минимум 1,2 млн. голосов. Также должна быть проведена конференция сторонников кандидата Олейника. На конференции Олейник обязался выплатить аванс. Во время конференции Космина привез 480 тыс.грн. аванса в упаковках «Приватбанка». Вскоре Коваль предоставил 140 тыс., а потом еще 500 тыс. подписей. Космина был недоволен и начал угрожать: слишком медленно, если сбор подписей будет сорван, Коваль - не жилец. С 20 июня 1999 года Коваль был отстранен с должности. Все дальнейшее финансирование пошло не через него. Остаток денег ему пообещали выплатить после сбора недостающих подписей.

Коваль собрал обещанные 1,2 млн. голосов. Это не помогло Олейнику: выборы он проиграл. То ли от расстройства, то ли по иной причине, но остаток денег Ковалю не выплатили, да еще и аванс решили забрать.

Космина имел отношение к ОПГ «Торпеды» - того самого, который давно был одним из самых влиятельных лидеров ОПГ в Черкассах. Это торпедовцы ограбили Коваля. УБОПовцы без труда установили, что деньги, использованные Олейником в ходе президентской кампании, были получены путем профессионального кидка через специально созданную для этого фирму с использованием банковского кредита.

В то время у УБОПа было очень много работы, не хватало бензина, поэтому встречи бандитам назначали неподалеку от УБОП – не на Горького, где располагалась УБОПовская база, чтобы совсем уж не палиться, а чуть выше – на Красноармейской, возле кафе «Одесса» - и бензин не нужно тратить и задержанных ближе вести.

Но сначала задокументировали Космину - его разговоры с бандитами и угрозы Ковалю. Хотели арестовывать и Олейника, но тут все испортила милиция. В то время в Черкассах существовало противостояние милицейского руководства и мэра Олейника. Милиция устроила шухер в мэрии, вместо того, чтобы без шума и пыли послать из Киева два экипажа и технично задокументировать Олейника.

Вскоре после этого наружка зафиксировала встречу Олейника с Могилевичем в аэропорту «Борисполь». Обычно появляясь в Украине, Семен Юдкович встречался с Черепом и свои представителем по Украине Юхимовичем. На этот раз встреча была посвящена исключительно разбору полетов с Олейником. А, быть может, почуяв, что над лояльным мэром Олейником сгущаются тучи, Могилевич демонстративно показал, под чьим протекторатом находится видный политик и неудачливый кандидат в Президенты…