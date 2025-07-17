ТЕМА

В Британии родились младенцы с тремя родителями

17 июля 2025 | 08:31

Восемь здоровых младенцев с ДНК троих родителей появились на свет в Британии в результате эксперимента, сообщает канал Sky.


У всех матерей был высокий риск передачи опасных заболеваний детям из-за генетических мутаций, поэтому было решено пойти на замену проблемного гена.

Работает это так: ученые берут генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери, которая носит мутировавший ген, удаляют из него эту информацию, а затем переносят в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями, но без остальной ключевой ДНК.



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