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Вакарчук и журналисты канала "Бигуди" воевать не будут
17 июля 2025 | 11:30
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило компаниям "Суперсимметрия" и "Подпольный стендап" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно приказам Минкультуры с 9 мая по 16 июля, установлено, что ООО "Суперсиметрия" (компания, представляющая права на все произведения группы Океан Эльзы, основатель певец Святослав Вакарчук) и ООО "Подпольный стендап" (украинский стендап-проект, основатель комик Святослав Загайкевич), соответствуют критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период, и им предоставлен такой статус. Кроме того, статус подтвержден или предоставлен: ООО "Медиацентр "Вести", ООО "Издательский центр "Академия" (издательство "Академия"), ООО "Фирма "Антология" (издательство "Антология"), ООО "Дидживан" (УНИАН ТВ), ООО "Информационное агентство "Интерфакс-Украина", ООО "Буковинская волна" (радиостанция "Буковинская волна"), ООО "Винж 4" (канал "Бигуди"), ООО "ВИЖН 1+1" (канал "1+1 Украина"), АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус", ООО "Украинская радио группа", ГП "Национальный центр Александра Довженко" и Национальному музею искусств имени Богдана и Варвары Ханенко".
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