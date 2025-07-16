Шопинголизм

16 июля 2025 | 15:37 , Олег Ельцов. ТЕМА

Недавно довелось менять машину. Пока выбирал покупку – стал экспертом авторынка. Готов возглавить автожурнал, все равно все нынешние автоэксперты или тупы или сознательно врут. Я расскажу вам правду, но она вам не понравится… Едва купил машину – сломалась мобила. На выбор телефона потратил больше времени, чем на авто.

Как-то обнаружил, что моя дочь – крупный специалист зубнощеточного рынка. Оказалось, она недавно покупала себе зубную щетку, как водится у хипстеров – через интернет.

Давно усвоил, что имущество – зло! На вопрос «что тебе подарить на ДР» стандартно отвечаю: ничего, у меня все есть. Только не следует завидовать моему богатству: у вас тоже все есть. Но вы об этом не догадываетесь.

Когда оказываюсь в торговых молах, похожих в разных точках мира как рестораны сети «Макдональдс», не устаю удивляться: кто покупает эти горы футболок, кроссовок и бесчисленные девайсы? Недавно обнаружил у себя футболку с гастролей «Дженезис» 1987 года. Одел, прогулялся – отличная футболка! Лет 20 еще проношу, надеюсь.

Стараюсь покупать только самое необходимое – не получается. Я не знаю откуда взялись эти пять флисок и три ветровки. Недавно обнаружил костюм, купленный неведомо когда, одевал, кажется, три раза. Примерял – посмеялись всей семьей, повесил в шкаф. Сказал детям, что это на похороны, они дружно поинтересовались когда я помру.

Мой американский друг развелся с женой: его сильно раздражала манера супруги бросать пакеты с покупками у порога, где они валялись месяцами. Она шла на шопинг, приходила домой, увешанная пакетами из бутиков… и тут же забывала о них.

Продаванам чудесно известен эффект сублимации охотника, когда вместо убийства медведя современный человек охотится на тряпки и девайсы, ценность которых повышается их трендовостью. Не важно насколько они уродливы, пусть это будут даже туфли с турецкими носками или кроссовки с подошвами-копытами.

Суть человеческого потребительства блестяще раскрыта в гениальном фильме «Кажется боги сошли с ума», где выброшенная из вертолета над африканской сельвой бутылка от «Колы» привела к рождению капитализма в неконтактном племени, где не ведали про частную собственность. Достаточно владеть единственной ненужной «дифицитной» вещью – и понеслась!

Не даром большевики мечтали о всемирной пролетарской революции. Они стремились вывести новую человеческую породу, которой чуждо стяжательство, проклятый мир капитализма и потребления. Для этого требовалась малость: победа пролетарской революции на всей планете. Без этого дело социализма было обреченным. Ибо больше всего человека интересует качество жизни и потребление всяческих благ. А при капитализме уровень жизни по умолчанию выше, ибо при нем существует конкуренция за покупателя. А между государствами – конкуренция за граждан. С развитием информационных технологий и увеличением импортных товаров в СССР в обмен на экспортный газ и нефть совки все наглядно сопоставили. Дефицит, зависть и страстное желание шопинга победили советский строй, а не Звездные войны.

Все эти «Скрыньки добра», толпы шоперов в сэконде – это просто способ убить очередного медведя. И, что характерно: медведи не заканчиваются, а значит и наши страдания.

Предыдущая машина служила мне верой и правдой больше 20 лет, надеюсь и новая прослужит. Телефон буду пользовать пока не разобью или не украдут. Клянусь!