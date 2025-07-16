Генпрокурор: 348 прокуроров с инвалидностью проверит дисциплинарная комиссия

16 июля 2025 | 16:31

«Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив. Сьогодні я ухвалив рішення, в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП. Окрім тих, які мають статус: інвалідів дитинства, особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя, мають онкологічні захворювання, є інвалідами війни. Таких в органах прокуратури 136 осіб», – зазначив генпрокурор. За словами Кравченка, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії. «Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити «хрест» на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри – це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом», – йдеться у повідомленні. Нагадаємо, що лише 12 із 67 хмельницьких прокурорів, які незаконно отримали інвалідність, на сьогодні звільнено.



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