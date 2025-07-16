ТЕМА

Неочікувано помер найстаріший марафонець у світі

16 июля 2025 | 10:39


Помер найстаріший у світі бігун-марафонець 114-річний Фауджа Сінгх. Його збила машина в індійському штаті Пенджаб.

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