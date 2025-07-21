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В Испании загадочно помер экс-начальник областного УБОПа

21 июля 2025 | 11:33

В жилом комплексе Cala Alta в испанском городе Вильяхойоса, где в прошлом году был убит российский пилот Максим Кузьминов, при загадочных обстоятельствах погиб украинец Игорь Грушевский — бывший высокопоставленный чиновник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.


В жилом комплексе Cala Alta в испанском городе Вильяхойоса, где в Об этом сообщает издание El Español со ссылкой на источники. Тело 61-летнего Грушевского нашли 29 июня в бассейне комплекса. Соседи увидели его без сознания, лицом вниз в воде. Несмотря на попытки реанимации, медики только констатировали смерть. На теле не было заметных признаков насилия, однако из уха шла кровь — это вызвало подозрения у жителей. Как отмечает издание, погибший был малоизвестен соседям и не поддерживал с ними тесного контакта. Его имя удалось установить благодаря архивным украинским реестрам, где он упоминался как бывший руководитель УБОП в Черкасской и Кировоградской областях. После реформ 2015 года подразделение ликвидировали, вероятно, Грушевский вышел на пенсию и поселился в Испании. Смерть украинца произошла менее чем через полтора года после убийства в том же жилом комплексе российского летчика Кузьминова, который в рамках спецоперации перегнал в Украину вертолет Ми-8. Сходство обстоятельств и локации двух смертей порождает подозрения в вероятном вмешательстве российских спецслужб, однако официальных выводов о гибели Грушевского пока нет.

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