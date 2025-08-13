ТЕМА

Сын депутата Горвата залетел на грабеже инвалида

13 августа 2025 | 20:23

Сын депутата Закарпатского облсовета от партии "Батькивщина" Георгия Горвата – Андрей Горват арестован по делу об ограблении.


Как рассказали в полиции, двое парней – 17-летний и 19-летний – вошли в доверие к женщине, пообещав помочь с поиском жилья. Старший злоумышленник по договоренности с младшим сообщником привез потерпевшую на местный карьер, где якобы должна была состояться встреча с арендодателем. Однако, как только женщина вышла из авто, фигурант с ее личными вещами убежал


В похищенной сумке женщины были ее документы, более 5 100 евро и наличные в национальной валюте.

Обоих парней задержали. Следователи сообщили им о подозрении по статье "грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения". Впоследствии Ужгородский горрайонный суд избрал злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога по 9 миллионов 992 тысяч гривен для каждого, передает 24 Канал.

По словам депутата и журналиста Виталия Глаголы, грабителями оказались 17-летний Андрей Горват и 19-летний Максим Гаврилец.
Потерпевшая – переселенка из Донецка, инвалид I группы, которая жила в ужгородском хостеле.



