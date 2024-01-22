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Розкачати країну
22 января 2024 | 07:46 , Олег Ельцов. ТЕМА
Вдивимося у цей документ й наберемося пролетарської ненависті: клята влада готується до придушення протестів українців, щось на кшталт росгвардії, озброює до зубів вартових режиму. Доколє! Всі на Майдан, громадо!..
Щоправда, у уважного читача виникають два запитання. По-перше, навіщо затверджувати наказом міністра те, що й без того давно затверджено законами, нормативними актами, тощо. Ні, я не вважаю, що нині у системі МВС працюють професіонали, проте навіть вони не стали б називати все перелічене засобами самозахисту. Це все у поліцейській термінології - спецзасоби.
По-друге, за всієї уважності не пригадую останнім часом мітингів та нападів на поліцію. Ну, хіба що акції з вимогою порятунку наших військовополонених.
То що, у вашої ненависті до влади вже трохи з’явився сумнів? Не маючи поваги до Зеленої влади й МВС у її нинішньому вигляді, я все ж вирішив переконатися в автентичності цього неоковирного документу. Заходимо на сайт МВС … й знаходимо наказ №32 від 16 січня 2024 року!
Але є нюанс. По-перше, наказ підписаний не міністром Клименком, а його заступником Сергєєвим. Й по-друге, він стосується не озброєння вже озброєних працівників поліції, а дозволу на розширення діяльності одного з комерційних торговців зброєю.
Резюме: Наказ №32 за підписом міністра внутрішніх справ – очевидна фальшивка. Хочеться підскочити з крісла в партері й вигукнути: «Автора!» Але він навряд чи вийде вклонитися перед вдячною аудиторією. Відверто кажучи, не дуже й цікаво хто склепав цю поробку. Варіантів лише два: рідна опозиція, готова на все, аби замінити нинішніх нікчемних керманичів на своїх нікчем. Втім, я схильний до думки, що ініціатива походить з-за поребрика. Там давно мріють якнайшвидше завершити війну нашою капітуляцією й дуже поспішають при цьому. Схоже, запас російської міцності швидко закінчується. А Зеленский не втомлюється запевняти, що перемовин з росією не буде. Отже, заворушення та заміна українського лідера залишають кремлівському карлику бодай якусь надію на порятунок.
Втім, якого б сорту не було це лайно, воно зліплено дилетантами й викликає бажання не йти на Майдан, а плюнути в очі безіменному авторові.
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