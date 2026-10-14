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Генеральный шухер в генеральной прокуратуре
14 октября 2026 | 08:55 , ТЕМА
Похоже, венская командировка экс-генпрокурора Кравченко затянулась. А новый и.о. генерального затеял глобальную чистку. То ли для очисти прокурорских рядов от оборотней, то ли для расстановки своих людей, то ли… для показухи.
Как заявил и.о. Ковальский (не путать с известным мультгероем-пингвином), из органов прокуратуры уволены восемь фигурантов дела «Карфаген», чьи голоса зафиксированы на записях НАБУ. Возникает логичный вопрос: они уже осуждены? Нет! На каком основании уволены: по собственному желанию (это вряд ли) или на основании оперативных записей? В этой связи еще один более важный вопрос: а г-н Ковальский точно знает, как работает прокуратура, каковы ее полномочия и обязанности? Как у него вообще с правовой грамотностью?..
В правовом государстве в таких случаях сотрудников отстраняют от работы на время служебной проверки или следствия. И если вина сотрудника не будет доказана в суде, его обязаны восстановить в правах и обязанностях с сохранением зарплаты в период следствия.
Но на дворе эпоха простых решений. СНБО списочно лишает людей, чья вина в сотрудничестве с врагом не доказана, бизнеса, капиталов, ограничивает в правах. На днях в суд передано дело нардепшы Скороход, обвиняемой вместе с подельниками в вымогательстве 250.000 долларов за внесение в санкционный список СНБО конкурента заказчика. То есть, одни платят чтобы внести в список врагов, а вторые, по слухам – за удаление своего имени из этих списков…
Кажется, новы руководитель ГПУ решил подхватить эту инициативу.
Но на увольнении восьмерых «записавшихся» не остановился. По всей Украине проверяют региональные подразделения прокуратуры. Так, в одной из областей уволили зампрокурора области. Пи этом о криминальном производстве речь не идет: просто уволили. Мало того – вообще сократили его должность! Смело. Но ведь уволенный не только крышеваниями и решением вопросов занимался, на него ведь некие служебные обязанности возлагались. То есть прокуратура своим решением просто обрезает свои функции, так получается?.. Причем, все это происходит без разговоров про реформу: сняли по указанию сверху и должность аннулировали…
А в структуре ГПУ по словам Ковальского просто обнулили целую службу по надзору за органами борьбы с оргпреступностью. Наверное, тоже проштрафились. Но теперь получается бывший УБОП, переименованный в Службу стратегических расследований, вообще никто не контролирует – так получается? Выдающееся решение!
Действуя по этой методе, следует уволить большую часть народных депутатов, что будет с энтузиазмом воспринято народными массами. Не беда, что законы разрабатывать и принимать их будет некому – зато народу такое понравится.
Кажется, политика простых решений стала мейнстримом в управлении всеми институциями Украины. Все это выглядит очень эффектно. А под шумок убирают неугодных и расставляют на ключевые должности своих людей.
Одним словом: необъявленная реформа прокуратуры на марше.
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