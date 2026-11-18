18 ноября 2026 | 11:01 , Олег Ельцов. ТЕМА

Вы заметили, что украинские дроны на регулярной основе летают далеко за поребрик и жгут там самые стратегические объекты? Долго пытались свалить крымский мост, наконец получилось. Смею предположить, что обрушение арки моста было вторичной целью ЗСУ и СБУ. Основная цель – прежняя: аккумулировать в Крыму как можно больше ПВО противника. Ибо на полуострове они как в тире и ЗСУ бьет по ним с максимальной эффективностью. Но почему благодаря атакам на Крым рашистам будет с каждым днем больнее, как бы не истерил и не блефовал Пу? Тут следует немножко порыться в статистике и вспомнить элементарную арифметику.

Итак, с наращиванием мощи беспилотного флота ЗСУ дальнего радиуса действия РФ ответило наращиванием производства средств ПВО. В 2024 году масштабы выпуска новой продукции и восстановления складских запасов выросли до возможного максимума и вдвое превышают довоенный уровень, включая пусковые и ракеты для них. Первая составляющая задачи: по оценкам трезвых аналитиков Раша производит в квартал систем малой дальности «Тор» и «панцирь» до 35-40 единиц в квартал, систем средней и большой дальности (С-300, С-400) до 10-12. Они бы и рады больше, да не хватает западных комплектующих и мощностей главного производителя - концерна «Алмаз-Антей».

Вторая строчка в нашей задаче: по заявлениям ВСУ с начала войны в среднем уничтожается от 30 до 40 средств ПВО противника. То есть втрое больше того, что производится

Следующий показатель не менее важен: общее количество боевых единиц на вооружении рашистов. По усредненной оценке их 2000 разных типов, но реально находящихся на боевом дежурстве – около 1500. Тут есть нюанс: производство выглядит крайне неравномерно по типам установок. Например, командные пункты для ракетных дивизионов – это штучные изделия крайне долго производимые. К тому же накопился едва ли не критический дефицит РЛС. Проблемы с ракетами со складов, пролежавшими по 30-40 лет.

Основные силы стянуты в районы боевых действий, в Крым, Подмосковье и Петербург. Но велика Рассеюшка, стратегические производства разбросаны по необъятным просторам, на которых пока стоит объектовое ПВО. Остальная территория оголена. При этом, ВСУ все активнее и все успешнее поражает цели по всей европейской части врага. Летаем как на полигоне и жгем, жгем, жгем…Противник постепенно оголяет свои границы за Уралом, снимает с границ со странами НАТО, перекидывая ПВО на фронт. Но это не вечный процесс. Радиус действия беспилотных систем ВСУ расширяется, плотность ПВО у врага снижается. Результат – на табло.

Вопрос: на сколько еще хватит сил ПВО рашистов против наших злобных атак? Аналитики подсказывают ответ: на 1,5-3 года. «Тор» и «Бук» закончатся значительно быстрее, С-300 протянут 3-5 лет (если их будут использовать исключительно по воздушным целям).

По подсчетам спецов, в действительности российские запасы таят быстрее расчетных: в технике, снятой с хранения на открытых площадках за десятилетия пересыхают кабели и гидравлика, теряют герметичность волноводы. Из 3-4 единиц с хранения удается собрать 1-2. Ракеты С-300 сегодня используют не только по воздуху, но и по земле, соответственно имеем двойной расход ракет. Как результат, обрушения вражеской ПВО не произойдет, она уже сейчас плавно деградирует и представляет все меньшую преграду для ВСУ. Сначала ослабнет фронтовой «зонтик», затем расширятся бреши в глубине территории, комплексы останутся только вокруг приоритетных объектов.

Вот поэтому-то нам так важны атаки на крымские объекты. Сам мост, справедливости ради, не является критическим для обеспечения Крыма и находящихся там войск. Это прежде всего удар по репутации безумного карлика, особенно накануне встречи с Трампом и Си. Но Кремль ртом Пескова уже заявил, что мост восстановят. Вот и славно! Представьте жирную потопляемую цель – строительную кран-баржу на узком судоходном канале под мостом – это долгожданный сладкий объект для наших дроноводов и ракетчиков. Рашисты это понимают. Но за базар ответить должны, значит полезут восстанавливать мост. И для этого нагонят туда еще больше ПВО. А оно в Крыму горит очень и очень хорошо. Мой кумир – полк беспилотных систем «Рейд». Спецы Евгена Карася наверное сбились со счета сколько уже установок ПВО и радаров они там сожгли. Уверен: теперь на рилсах Карася будет еще больше веселых и красивых картинок горящей техники.

Итого: РФ получила тришкин кафтам ПВО: стянет больше техники в Крым, станет уязвимее москва, питер, НПЗ, ТЭЦ, мосты и ВПК.

Такая вот арифметика.