Неуразливий Злочевський 05 октября 2026 | 18:57 , ТГК Bond News распечатать [0] комментарии [0] Злочевський продає яхту... щоб купит більшу.

Сучасна 54-метрова яхта Rhino (Benetti, 2016 рік) офіційно виставлена на продаж через брокерські компанії Fraser та Ocean Independence за ціною 25,9 мільйона євро Раніше яхта Rhino мала назву Karianna - Каріна та Анна – доньки Миколи Злочевського, колишнього міністра екології та природних ресурсів, який користуючись посадою привласнив десятки родовищ та створив групу Burisma, яка видобуває 1 млрд куб метрів газу на рік (400-500 млн дол) В 2020р Злочевському оголосили підозру у справі про рекордний хабар 6 млн дол для підкупу керівництва НАБУ і САП. Покарання за хабар передбачає конфіскацію всього майна, в т.ч. групи Burisma Але в 2023р НАБУ/САП/ВАКС домовились, що Злочевський заплатить штраф 68 тис грн, та внесе 500 млн грн на проект «Армія дронів» Злі язики казали, що Злочевський уникнув конфіскації , тому що в борд групи Burisma входив Байден-молодший і отримав за це декілька мільйонів доларів Злочевський був заступником Клюєва в РНБОУ Януковича, та підтримував їх проросійську позицію. Захищаючись від санкцій, він втік за кордон, та переписав бізнес на доньок Каріну, Анну та зятя Андрія Кучкова. Але ніяких санкцій не було. Злочевський продовжує бути найбільшим газовидобувачем країни. За останній час він купив: БФК Sky Towers (51 тис кв м) на Берестейському проспекті Штаб-квартиру банка Аркада на Ольгинській 3 Штаб-квартиру російського Сбєрбанку на Сагайдачного 25 фудкорт на Арсенальній Штаб-квартиру братів Клюєвих на Різницькій, 3 Гектар під забудову біля «ярма» в Хрещатому парку і т.інш З джерел в бізнесових кругах відомо, що яхту Злочевський продає, тому що вона вже стара майже 10 років і замала – «всього» 54 метри. Перед пацанами соромно: час купувати яхту, яка відповідає реальному статусу, щоб не насміхалися Тим часом Держава шукає родовища корисних копалин для внеску в Американо-український фонд відновлення… Посилання в мене на фейсбуці



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