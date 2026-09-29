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Коррупции быть!
29 сентября 2026 | 12:24 , Олег Ельцов. ТЕМА
НАБУ и САП разошлись не на шутку. Кто-то уже заговорил о реальной борьбе с коррупцией в Украине. Даже если это правда, то никаких усилий правоохранителей не хватит для победы над коррупцией или как минимум снижения ее уровня с системного для рядового, как это водится в цивилизованных странах.
Сколько уголовных производств не открывай, сколько чиновников не сади – меньше их не становится. Убежал Миндич, выгнали Ермака с Банковой – объявилась Мудрая и Сенс банк, в котором есть девочка из финмониторинга, способная «нажать на кнопочку», чтобы желающие отмыли 150 млн.грн. на залог за проворовавшегося министра.
Так почему так живуча украинская коррупция? Причин тому много. Опустим разговоры о ментальности и сразу перейдем к главному – к праву собственности. В Украине пугающая доля госсектора во всех сферах экономики за исключением сельского хозяйства (здесь 100% - частные). А с началом войны дела становятся все хуже, и эксперты уже констатируют, что Украина скатилась к военно-государственной диктатуре по образцу Третьего рейха. С началом войны по мановению глав СНБО в руки государства перешло немало собственности, принадлежавшей по мнению СНБО коллаборантам и роскапиталистам. Это происходило в противоречии с элементарным правом: попал в список СНБО – лишился собственности.
Таким образом у державы оказался, например «Сенс банк» Фрадмана. А пока его готовили к приватизации, заместитель Буданова Ирина Мудрая быстренько отмыла через него 150 млн.грн для министра Германа Галущенко, которому неуютно было в СИЗО.
Зачастую доля государства в экономике растет не в общих цифрах, а в процентах – благодаря «естественной убыли» частного бизнеса в ходе войны. Так, недавно Украина просто лишилась сталелитейной промышленности – одного из главных нацэкспортеров. К этому привели обстрелы предприятий, усилившиеся после анонсированной Зеленским «Операции по принуждению Путина к миру».
Госбизнес по умолчанию неэффективен, а зачастую убыточен. Это аксиома для нашей страны. В управление и в долю собственности госпредприятий влазят частные делки типа Коломойского и начинают доить предприятие, которое несет стране лишь убытки, но доходы «частника» только растут. Яркий пример тому – «Укртатнафта», где долю имели компании Коломойского. Едва компания была полностью возвращена в государственное лоно, она немедленно стала прибыльной.
И таких примеров несть числа! Не даром два председателя ФГИ, управляющего госсобственностью покончили с собой, был ранен руководитель крымского регионального отделения.
Еще один кусок слабоконтролируемой госсобственности находится в руках Госуправделами Президента. О нем уже забыли, хотя с первых дней Независимости говорили про абсурдность этой организации и необходимость приватизации ее имущества. А это десятки заводов (в том числе ликеро-водочный и консервный), базы отдыха, госдачи, столичные дворец «Украина» и гостиница «Украина». Там тоже полно нарушений, но никто не сидит, а имущество распродавать не желают.
Госрезерв – еще одна сытная кормушка, которую вполне можно было отдать на аутсорс, но государство упорно им управляет, а его чиновники воруют. Новости о сотнях и тысячах тонн исчезнувшего зерна, сахара и прочего – это будни Госрезерва. Усушка-утряска – наше все!
Но самая ужасающая ситуация в банковской сфере. Здесь доля государства зашкалила за 60%. Пять банков-монстров принесли бюджету многомиллиардные убытки, давно должны быть приватизированы, но у чиновников НБУ все никак не доходят руки. К чему это приводит стало очевидно недавно, когда стало известно про отмывание 150 млн.грн. по команде из Офиса Президента. А ведь «Сенс банк», через который отмывали, должен был стать частным. «Укргазбанк» тоже должны были приватизировать в этом году, но шансов мало. Ну а «Приват», после огусодарвствления в 2016-м, должны были разбить на два банка в виду его монструозности и немедленно приватизировать. Процесс затянулся, вы не находите? Зато глава НБУ Пышный, некогда приведший в жуткое состояние еще одного госмонстра «Ощадбанк», сегодня готовит чеканку монеток «шаг» - заниматься приватизацией ему недосуг.
И все это укрепление госэкономики происходит как-то естественно и неприметно. Выгодополучатель единственный – чиновничий класс и его частные «партнеры» по образу и подобию Коломойского. Они будут жить все лучше, мы – все хуже. Дело НАБУ и САП безнадежное. Коррупции – быть!
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