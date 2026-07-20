Бизнес войны

20 июля 2026 | 10:42 , ТЕМА

Похоже, наши вожди настроились окончательно развалить частный бизнес Wildberries. Сегодня опять вгатили. Товары горят на складах вместе с работягами. Такие атаки дорогого стоят не только для мелкого и среднего бизнеса россиян. Сотни наших дронов и работа дроноводов обходятся в миллионы. А в чем смысл такой операции? Это как-то приблизит победу, подтолкнет россиян к окончанию войны? Нет, конечно! Мнение тамошнего населения вождей не волнует вообще. Наше мнение, кстати, тоже мало кого интересует.

Ламаю голову: каков план массированных дроновых атак по Запоребрику кроме радостного оживления украинцев? ОК, перебили кучу НПЗ: это заставило их владельцев сковырнуть кремлевского карлика? Нет. Ударили через Wildberries по мелкому бизнесу - толпы вышли на площади с лозунгами «Нет бессмысленной войне!»? Нет. Мы закрыли судоходство на Азовском море, бьем по судам и портам на Черном. Экономика врага коллапсирует? Нет. Страна, которая в день получает до миллиарда долларов в день только от экспорта нефти, выдержит и не такое.

Своими ударами мы дали старт эскалации войны. Теперь враг уничтожает украинские порты в Черном море и суда с большей яростью, а на удары по москве ответил самыми мощными за четыре года обстрелами Киева. На наши атаки по судам и портам враг ответил симметрично. Уничтожаются наши порты в Черном море, суда в них следующие. Вероятно, перевозчики откажутся от таких рейсов, как это случилось и на Азове. Что тогда? Можно ставить крест на нашем экспорте зерна и металла, поскольку кроме Черного моря иных экспортных путей морем у нас нет. По земле – меньше, дороже, да и с Польшей любовь прошла.

Общался с хорошим человеком за Уралом. Тот подтверждает: с топливом проблемы, народ заметно обеднел, мелкие бизнесы закрываются, все ждут окончания войны. Москве плевать! Интересуюсь: могут ли долгие очереди на АЗС и подорожание топлива спровоцировать народные бунты? Нет. А вот если топливо пропадет совсем, тогда народ точно схватится за вилы. Но можем ли мы довести до полного энергоистощения Рашу? Я в это не верю. Если врагам за четыре года не удалось полностью погасить Украину, регулярно расстреливая баллистикой, то каковы наши шансы достичь результата?

Снова возвращаюсь к вопросу: нахрена эти целенаправленные недешевые удары по уничтожению бизнеса Wildberries? Каков их военный смысл? Даже в нашей очень бедной стране помимо НП, целенаправленно обстреливаемой не первый год, есть альтернативы и система логистики продолжает работать, не взирая на уничтоженные логистические центры. В россии все это развито во много большем объеме. И даже уничтожь мы бизнес Wildberries тотально, это лишь посодействует развитию конкурентов, того же «Озон». Может в этом и заключается суть атак последних дней? Этакий международный рэкет. Собственникам Wildberries выставляют требование: «Переведите нескромную сумму в крипте на указанный счет – и работайте спокойно. Ну а если нет. То и бизнеса не будет». Или альтернативный вариант: «Озон» оплачивает атаки, переведя нескромную сумму в крипте на указанный счет… Иной логики этих ударов не нахожу.

Мое предположение основано на реальных процессах при ведении военных действий. Начиная с 2014 года военные контактировали с собственниками бизнесов и за мзду гарантировали: такой-то завод не окажется в зоне военных действий, не будет разрушен, останется на территории, на которую не будут введены войска. А порой командиры подразделений заключали такие соглашения без согласования с высшим руководством. И тогда случались неожиданные войсковые операции, которые порой завершались катастрофой.

Впрочем, ничего нового. Почитайте как велись войны в средневековой Европе, как захватывались города, порты, замки и мануфактуры, как заключались военно-экономические союзы, оплаченные владельцами крупнейших торговых домов.

А что же население? А оно и тогда и сейчас исполняло роль расходного материала. Кого-то гнали на штурм очередного замка, в котором укрылся суверен, кто-то просто продолжал работать, но теперь на другого хозяина.

В Украине эти процессы проявились настолько выпукло, что у народа наинают возникать подозрения. Все больше людей не понимая как это работает, начинают подозревать, что так быть не должно. Еще вчера каждый украинец аплодировал появлению Зеленского в футболке «Make Russia small again», едва начинались разговоры о прекращении войны. Сегодня аплодируют словам Мадяра о том, что скоро Крым станет наш. Нет, воевать его не будем: оккупанты сами уйдут! Мадяр, ты серьезно? Кто-то при этом вспоминает про будановский кофе в Крыму. Но многие еще верят Мадяру. А потом Федоров начинает рассказывать про сокрушительные операции, которые «мы провели». Миша, кончай трындеть! Всегда думал, что войсковые операции планирует и проводит Генштаб, а не айтишники. Народ этого не знает, но валит на площади, потому что его все… Дальше – по тексту на картонках..

Мало кому приходит в голову, что речь идет не о победе, а о бабле. Большом, великом бабле! Скаредная Европа, все годы нашей войны отсчитывала свои миллионы на защиту Украины крайне экономно. И вдруг ободрилась, пообещав целые140 миллиардов на два года дальнейшего кровопролития. 70 миллиардов долларов в год – это примерно половина всего нашего бюджета. И все это – на ракеты, БПЛА, дроны, броневики, снаряды. Никогда в своей истории украинская армия не оперировала такими суммами. Наши политики и генералы даже мечтать не могли о подобных деньгах. И теперь все это нужно получить, освоить, заработать свою маржу – работы не початый край! О каком окончании войны может идти речь?..

Каждое заявление партнеров о финпомощи сопровождает очередная пиар-война. Под атакой – «Фаер поинт», чей лидер не вылазит с эфиров, затем Федоров, затем Сырский… Нужна картинка – будет! Мадяр неутомимо пишет бесконечные рилсы о скорой победе, Федоров рассказывает про свои фантастические военные операции, в ленте – ролики с молчаливым Сырским, руководящим войсками в секретных бункерах на передовой… Много, еще больше картинок с подбитыми кораблями, следующими в порты врага, пылающие нефтебазы и склады.

Как описываются действия врага? Коротко: рашисты коварно ударили по жилым кварталам и поразили неведомое промпредприятие… Хочешь узнать больше – идешь к зетникам и видишь точно ту же картину, что и у наших пропагандистов: горят заводы, нефтебазы, АЗС, только на этот раз украинские.

Посполитых по обе стороны фронта накачивают ненавистью и сулят скорую победу, буквально две-три недели... Никто не рассказывает о судьбах тех, кто остался инвалидом, потерял кормильца, жилье, автомобили и все, что заработал на старость. Путин полностью сдал на растерзание ЗСУ Белгородскую область, Зеле пофиг проблемы людоловства, украинского бизнеса, плевать на судьбы миллионов, в один момент превратившихся в бомжей. Европа на их поддержку деньги дает экономно, принимать у себя уже не хочет, а у наших властей своих денег нет, да и тратить их на податное население глупо.

Запомнился эфир российского иноагента, успешного предпринимателя и аналитика Дмитрия Потапенко. Оценивая нашу войну, тот доказывает: она выгодна всем странам, кроме россии и Украины. Это не война, а единодушное самоуничтожение сторон, что соответствует смыслу анекдота про двух ковбоев, бесплатно наевшихся говна.

Похоже, пока не окончится двухлетний транш в 140 млрд от «партнеров», пока путина не удушат, Зелю не погонят вон, податный люд по обе стороны границы продолжит жрать говно в ожидании окончательной победы.