17 июля 2026 | 13:44 , Олег Єльцов, ТЕМА

Дедалі більше відчуваю, як на українські терени насувається кондовий Совок. На росію він насунувся до крайньої межі й всім очевидно до чого це призводить. В нас очевидно не всім.

Коли дивлюся на отих «картонних воїтелів» на майданах, слухаю коментарі незчисленних політологів-аналітегів-пропагандистів, відчуваю: мене тримають за повного дурня й усе населення разом зі мною. «Народ виступив на захист Фьодорова»: на кого все це розраховано? А що той народ знає про причини відставки? Оті дівчатка з картонками давно з передової, що вони взагалі розуміють у військовій царині? Тільки сьогодні почув від рупора Банкової Михайла Подоляка відверте пояснення: Фьодоров не знайшов спільної мови із Сирським, тому його «пішли». Дівчатка з картонками розуміють в чому суть конфлікту міністра й Головкома? Що треба було робити: звільнити Сирського, залишити Фьодорова; звільнити обох; обох залишити?..

Ніхто окрім десятка людей в державі не розуміють суті проблеми, бо не володіють інформацією, але всі жваво обговорюють, мають власну думку, йдуть на майдани, начепивши найкращі сукні. Вони ще нічого ні в чому не досягли й нічому не навчилися, вони навіть не чули разом із нашим Президентом, що головне в управлінні – це координація, вміння досягати мети спільними зусиллями шляхом діалогу й компромісів. Наші менеджери вміють лише впертися рогом й вважати себе правішим за Папу Римського, тому й виникають постійні конфлікти у владних колах. А головний арбітр не знає що із тим робити. Еге ж, найпростіше когось звільнити: немає людини – немає проблеми. Підлітковий максималізм у вищих щабелях влади передається наче вірус й жене підлітків на майдани.

У СРСР громадська активність каналізувалась через комсомольсько-профспілковий рух. Я пам’ятаю усіх цих правильних хлопців й дівчаток, які вміли лише проводити збори й проголошувати заяложені гасла. Сьогодні їхнє місце посіли дівчатка з картонками, де обов’язково слід написати матюка, усі ці Шабуніни, Наєми, Лєщенки. За фактом вони нічим не відрізняються від комсюків 50-річної давнини. Вони лише впроваджують лінію партії, ні – не комуністичної. За їхніми спинами – грошовиті дядьки з країн, на чиї гроші ми воюємо. Інакше й бути не може: музику замовляє той, хто платить. Але ж не треба ганьбитися й пошиватися в дурні, називаючи це проявами громадянського суспільства. Просто мовчіть. Бо ми не знаємо чому Захід топить за Федорова: може тому, що зробив на нього ставку як на майбутнього президента, може тому що його війна безпілотників вигідна деяким компаніям, які зароблять на цьому грубі гроші… А оті комсомольські клони з картонками цього не знають напевно. Але ж на них тримається весь неосовок, який нас поглинає, бо його фундамент - довірливі дурні, які все сказати та написане сприймають як передовицю газети «Правда».