Поліцейські з тонкою душевною організацією
30 апреля 2026 | 08:58 , ТЕМА
Більшість поліцейських і патрульних звільняються, бо не хочуть займатися мобілізацією. Про це заявив заступник голови Нацполіції України, в.о. керівника Департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич в інтерв’ю «Бабелю». За його словами, по селах поліцейських запрошують на похорон тих, кого вони мобілізували. Всю поліцію місцеві ненавидять.
Хочу нагадати поліцейському начальнику, що поліцію також не люблять вбивці, гвалтівники та грабіжники. Бо така у поліції функція – примус, контроль дотримання законів країни.
То що ж робить? Втечуть всі поліцейські – населення сконцентрує ненависть на ТЦК-шниках, ще комусь, хто виконуватиме обов’язки поліції з мобілізації. Чому поліцейський начальник відмовляється від виконання його підлеглими покладених законом обов’язків й досі не звільнений?
Чи можна виправити ситуацію, примусити поліцію діяти згідно закону? Звісно! Все, що треба, на думку Фацевича – дати більше грошей. За його словами, сьогодні платять надто мало: близько 20 тисяч ставки плюс десять тисяч на час військового стану. Мало, хочеться більше. Де взяти – Фацевич не каже. Може лікарям, листоношам чи сантехнікам платять більше? Може їм так саме доплачують «військові» десять тисяч? Ні.
Поліцейська служба ніколи не стояла в розряді високооплачуваних. Й зазвичай, служать в ній не випускники Оксфорду. Так у всьому світі – середня платня для працівників посередньої кваліфікації. Всі хочуть під час війни більше грошей. От очільник БЕП теж хоче, бо середня зарплата у понад 50 тисяч для його підлеглих то замало, звідси й низькі показники роботи… Хто наступний у черзі за грошима?
Заява Фацевича фактично є закликом не виконувати закон й професійні обов’язки. Це дуже схоже на шантаж влади й суспільства: не дасте грошей – провалимо мобілізацію, програємо війну. Чи не хотів би Фацевич слідом за своїм попередником Жуковим написати рапорт про відставку, бо не здатен організувати роботу, бо виправдовує невиконання поліцією своїх функцій?
Але ж заступник голови Нацполіції лише повторює тезу начальника Івана Вигівського, який наполягає: поліція не здатна забезпечити функції з мобілізації. Мовляв: некомплект, багато додаткової роботи… «Ми завжди у полі зору людей, і завжди боролись за високий рівень репутації. І саме нам після закінчення війни і далі працювати з населенням", - каже Вигівський. Коротко кажучи, поліцейське керівництво витирає ноги об закон й відверто відмовляється від виконання своїх обов’язків.
А що Верховний головнокомандувач, його все влаштовує, він збирається вирішувати проблему на п’ятому році війни?.. Схоже – ні.
На цьому тлі напруження у суспільстві сягає межі. Й апетити тих, хто залучений до дикої мобілізації також. Вже сформувалися повноцінні банди з титушні й працівників ТЦК, які системно займаються рекетом військовозобов’язаних.
Зі свідчень мешканців Ровенщини поруч із самим кордоном, на територію Білорусі нестримним потоком йдуть ухилянти. Вартість втечі – понад 10 тисяч доларів. Раніше білоруси радо сприяли цьому процесу, допомагаючи у такий спосіб своєму російському партнерові. Але останнім часом через «ажіотажний попит» й білоруси почали брати гроші з втікачів.
Все, що відбувається із мобілізацією – це хаос, бєспрєдєл й багатомільярдний бізнес. Можна лише робити припущення: це зроблено свідомо чи від нездатності навести лад, організувати роботу державних структур? Очевидно одне: населення тяжко хворе біполярним розладом, воно не бажає йти на принизливий мир й водночас не бажає йти на війну. Здається, політичне рішення щодо перебігу війни, є: будемо стояти на своєму. Але рішення без чіткої реалізації нічого не варте. Держава розвалюється на очах, поліція ігнорує свої обов’язки, бо «боряться за репутацію й працюватимуть із населенням після війни».
У такій ситуації у нашого маленького диктатора існують лише два шляхи: або примусити державну систему працювати, або вести країну до миру. Бо нині вона під подвійним ударом: зовнішнього й внутрішнього ворогів.
по теме
Расстрелам быть!
22. 04. 2026 | 00:58 , ТЕМА
Кажется, народный гнев на предмет гнусного побега патрульных с места массового расстрела неадекватом, успешно канализирован. Министр сделал сенсационное заявление, что он не против лагализации короткостволов для населения и даже успел обратиться в профильный комитет ВР. Через неделю про это заявление забудут и начнут обсуждать какой-нибудь фонтан на месте памятника Ленину или Щорсу.
Разрешение на убийство
19. 04. 2026 | 13:17 , Олег Ельцов. ТЕМА
Итак, что мы имеем. Бывший военный из Бахмута, в 2015-17 годах выехавший в Рязань, вдруг покупает квартиру в Киеве, откровенно поддерживает россию, жалеет, что Украина до сих пор не уничтожена, донатит на «СВО», антисемит с признаками неадекватности. Попадал под ч.1 ст.125 УК (хулиганка). Живет один. При всех этих обстоятельствах имеет официальное разрешение на огнестрел.
Премьер Свириденко: А поболтать?
10. 04. 2026 | 12:40 , Олег Ельцов. ТЕМА
Говорят, над пани премьершей сгущаются тучи. Надо что-то делать. Впрочем, ничего кроме пиара эта менеджерская поросль делать не умеет. Да и пиариться тоже не умеет…
НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІА-МАФІЇ
02. 04. 2026 | 15:26 , Олег Єльцов, ТЕМА
В стародавні часи, коли дерева ще були високими, автор цих рядків опублікував на сайті «Україна кримінальна» дослідження «З життя Деркачів», в якому навів деякі цікаві схеми зв’язків мафії зі спецслужбістами, політиками й лідерами громадської думки. Публікація не сподобалася багатьом. В ній наводились схеми й документи спецслужб, які я щасливо знайшов на підвіконні кулуарів Верховної Ради. Так, ми віримо у журналістську долю! Окрім всіляких кучм-деркачів, особливе невдоволення моє дослідження викликало у клану Мостових. Одразу після публікації Юлія Мостова, вхожа до всіх дипустанов, американського передусім, почала бігати по кабінетах дипломатів й розповідати про агента всіх розвідок Єльцова. За її розрахунками вона у такий спосіб виписувала мені вовчий квиток у професії. Це абсолютно ефективна розповсюджена практика українських медіа-мафіозі. Але щодо мене це не спрацювало, бо неможливо щось заподіяти людині несистемній, яка до того ж розумніша за босів медіа-мафії.
Дональд, ты был не прав
01. 04. 2026 | 09:44 , Бенджамин Кук
Согласно сообщениям СМИ, за несколько месяцев до начала операции «Эпическая ярость» 28 февраля 2026 года Дональд Трамп [1] и его старшие помощники получили подробное предложение от Владимира Зеленского [2] поделиться проверенными в боевых условиях методами Украины по уничтожению иранских односторонних ударных беспилотников, включая недорогие беспилотники-перехватчики, а также вспомогательные датчики, программное обеспечение и оперативные концепции, адаптированные к местам базирования США на Ближнем Востоке. Предложение включало «пророческое» предупреждение о том, что Иран совершенствует конструкции беспилотников «Шахед», и предлагало создание «боевых центров беспилотников» в таких местах, как Турция, Иордания и страны Персидского залива. Axios сообщает, что, хотя Трамп просил свою команду поработать над этим, «они ничего не сделали», и американские чиновники позже охарактеризовали этот отказ как серьезную тактическую ошибку после начала войны.
