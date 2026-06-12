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Зеленський пообіцяв військовим рост зарплат з червня
12 июня 2026 | 15:46
Україна має ресурс, щоб збільшити виплати в армії, тож уряд затвердить конкретний механізм і перші нові доплати почнуть виплачувати вже в червні. Про це заявив Володимир Зеленський.
За його словами, за результатами наради з прем'єр-міністром Юлією Свириденко, міністром оборони України Михайлом Федоровим та міністром фінансів Сергієм Марченком та іншими було погоджено відповіднй шлях – збільшити фінансову стійкість оборони й забезпечити подальшу трансформацію української армії.
"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більше рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень в середньому на першій лінії", – повідомив він у Телеграм.
"Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці.
Контракти будуть пропрацьовані так, щоб була чіткість: час контракту – 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Гарантовані терміни й реальні відстрочки", – пообіцяв президент.
За його словами, окрім цього, будуть збільшені виплати для українських бойових командирів, і це має створити позитивний стимул, щоб зберегти досвід управління в армії.
Зеленський зазначив, що Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати має почати вже в червні.
Також президент доручив відкрити значно більше можливостей залучати іноземних добровольців в українську армію, "і щодо цього буде більше механізмів рекрутингу".
Крім того, Зеленський пообіцяв подальше спрощення переведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і більше позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони.
"Я розраховую, що кожен елемент змін, які зараз впроваджуються, за це літо покаже свою ефективність. Міністерство оборони представить деталі рішень", – запевнив Зеленський.
Планується, що середня зарплата піхотинця складатиме 300 тис. на місяць, максимум – 460 тис. грн.
Нові зарплати для військових передбачають 20 тис. грн як базове забезпечення, 10 тис. грн – кожен день на позиції, 20 тис. грн – день ударно-пошукових дій та 40 тис. грн – штурмовий день.
Виплати за виконання бойових завдань отримують усі – і мобілізовані,і контрактники.
Мінімальна зарплата в тилу зростає з 20 тис. грн до 30 тис. грн. Чим ближче до лінії зіткнення, тим більші доплати Також зростає зарплата для командування бойових підрозділів - вдвічі.
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