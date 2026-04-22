ТЕМА

Расстрелам быть!

22 апреля 2026 | 00:58 , ТЕМА

Кажется, народный гнев на предмет гнусного побега патрульных с места массового расстрела неадекватом, успешно канализирован. Министр сделал сенсационное заявление, что он не против лагализации короткостволов для населения и даже успел обратиться в профильный комитет ВР. Через неделю про это заявление забудут и начнут обсуждать какой-нибудь фонтан на месте памятника Ленину или Щорсу.


 Начполиции подал в отставку и утешился должностью советника в том же ведомстве. Наконец, срочно провели заседание суда по двум патрульным-беглецам. Их оперативно арестовали с правом внесения залога. Обоим, кстати, светит до 7 лет, но это вряд ли…

Обязанности начполиции будет исполнять заместитель, который по должностным обязанностям курировал разрешительную службу. А это – очевидное подтверждение, что серьезного разбора полетов в этом ужасном преступлении никто проводить не собирается. То есть: не будут искать виновных в том, что явно неадекватный гражданин, проходивший в суде по хулиганке, постивший антиукраински тексты в соцсети получил разрешение на огнестрел и даже недавно его продлил. А масса иных неадекватов продолжают владеть оружием и в любой момент смогут последовать примеру демиевского стрелка.

Отдельным пунктом должна была стоять проверка контор по выдаче медицинских справок (именно так: выдаче и продаже справок, но не проведении медосвидетельствований). И это понятно: населению такие нюансы непонятны, а бенефициары из Минздрава, долгие годы сидящие на этом высокоприбыльном бизнесе, сделают все, чтобы система работала и дальше…

Расходимся, товарищи: новым немотивированным расстрелам быть!   



НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДІА-МАФІЇ

02. 04. 2026 | 15:26 , Олег Єльцов, ТЕМА

В стародавні часи, коли дерева ще були високими, автор цих рядків опублікував на сайті «Україна кримінальна» дослідження «З життя Деркачів», в якому навів деякі цікаві схеми зв’язків мафії зі спецслужбістами, політиками й лідерами громадської думки. Публікація не сподобалася багатьом. В ній наводились схеми й документи спецслужб, які я щасливо знайшов на підвіконні кулуарів Верховної Ради. Так, ми віримо у журналістську долю! Окрім всіляких кучм-деркачів, особливе невдоволення моє дослідження викликало у клану Мостових. Одразу після публікації Юлія Мостова, вхожа до всіх дипустанов, американського передусім, почала бігати по кабінетах дипломатів й розповідати про агента всіх розвідок Єльцова. За її розрахунками вона у такий спосіб виписувала мені вовчий квиток у професії. Це абсолютно ефективна розповсюджена практика українських медіа-мафіозі. Але щодо мене це не спрацювало, бо неможливо щось заподіяти людині несистемній, яка до того ж розумніша за босів медіа-мафії.

Дональд, ты был не прав

01. 04. 2026 | 09:44 , Бенджамин Кук

Согласно сообщениям СМИ, за несколько месяцев до начала операции «Эпическая ярость» 28 февраля 2026 года Дональд Трамп [1] и его старшие помощники получили подробное предложение от Владимира Зеленского [2] поделиться проверенными в боевых условиях методами Украины по уничтожению иранских односторонних ударных беспилотников, включая недорогие беспилотники-перехватчики, а также вспомогательные датчики, программное обеспечение и оперативные концепции, адаптированные к местам базирования США на Ближнем Востоке. Предложение включало «пророческое» предупреждение о том, что Иран совершенствует конструкции беспилотников «Шахед», и предлагало создание «боевых центров беспилотников» в таких местах, как Турция, Иордания и страны Персидского залива. Axios сообщает, что, хотя Трамп просил свою команду поработать над этим, «они ничего не сделали», и американские чиновники позже охарактеризовали этот отказ как серьезную тактическую ошибку после начала войны.

Константин Черничкин 02.08.2010, Украина, Житомирская область, село Великие Кошарища\ Есть такая прекрасная народная традиция ряженые на свадьбе.