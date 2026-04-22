22 апреля 2026 | 00:58 , ТЕМА

Кажется, народный гнев на предмет гнусного побега патрульных с места массового расстрела неадекватом, успешно канализирован. Министр сделал сенсационное заявление, что он не против лагализации короткостволов для населения и даже успел обратиться в профильный комитет ВР. Через неделю про это заявление забудут и начнут обсуждать какой-нибудь фонтан на месте памятника Ленину или Щорсу.

Начполиции подал в отставку и утешился должностью советника в том же ведомстве. Наконец, срочно провели заседание суда по двум патрульным-беглецам. Их оперативно арестовали с правом внесения залога. Обоим, кстати, светит до 7 лет, но это вряд ли…

Обязанности начполиции будет исполнять заместитель, который по должностным обязанностям курировал разрешительную службу. А это – очевидное подтверждение, что серьезного разбора полетов в этом ужасном преступлении никто проводить не собирается. То есть: не будут искать виновных в том, что явно неадекватный гражданин, проходивший в суде по хулиганке, постивший антиукраински тексты в соцсети получил разрешение на огнестрел и даже недавно его продлил. А масса иных неадекватов продолжают владеть оружием и в любой момент смогут последовать примеру демиевского стрелка.

Отдельным пунктом должна была стоять проверка контор по выдаче медицинских справок (именно так: выдаче и продаже справок, но не проведении медосвидетельствований). И это понятно: населению такие нюансы непонятны, а бенефициары из Минздрава, долгие годы сидящие на этом высокоприбыльном бизнесе, сделают все, чтобы система работала и дальше…

Расходимся, товарищи: новым немотивированным расстрелам быть!