Только джихада нам не хватало!
11 марта 2026 | 08:58 , ТЕМА
Наш вождь, отвечающий за внешнюю политику и войну, не только успел побить горшки со всеми сопредельными государствами, но активно ищет новых врагов. И, кажется, нашел в лице Ирана.
Неделю СМИ гордо мусолят новость о запросе на помощь украинских дронобоев в иранской войне. Не долго размышляя, Величайший лидер современности (я не о Трампе) сообщил, что Украина отправила целых три группы охотников на шахедов. Граждане в восторге – знай наших! А ведь впору сожалеть, а не радоваться. Отправили наверняка лучших при явном дефиците бойцов на нашем фронте. Но что поделать: спонсоры-партнеры попросили – следует исполнять. Зеленский надеется выторговать за это партию «Пэтриотов». Может не врет – тут же Германия выделила нам 35 ракет.
Я все понимаю, но не ясна пиар-шумиха: она нам не на пользу. А зачем Зеленский делал громогласное заявление, направленное против кровожадного руководства Ирана? А зачем возбудили уголовное дело против генерала КСИР, которому «угрожает» 15 лет неволи? Вы серьезно собираетесь его отловить?.. Баканов пообещал?
Вся эта антииранская шумиха имела бы смысл, если бы судьба режима аятол была предрешена, но это совсем не так. Кажется, свалить их не удастся, а эти злобные деды помнят кто, что, когда говорил.
Украинское руководство не в курсе, что Иран – главный спонсор терроризма по всему миру? Или не слышал данных разведки западных стран о том, что Тегеран в разгар боевых действий шлет команды спящим ячейкам своих террористов по всему миру? Или не помнят про волны кровавых терактов джихадистов в европейских странах? Ну хотя бы о событиях 11 сентября в США должны были слышать. Этим, кстати, объясняется крайне осторожные высказывания европейских политиков по поводу войны в Иране и довольно сдержанная поддержка действий США и Израиля. Кто кроме Украины заявил про участие своих военных в конфликте? Макрон после долгих раздумий отправил морские силы к берегам солнечного Кипра, но без помпы и громких заявлений.
Вова, заткни фонтан!
