Про смерть Вадима Плюща й Дмитра Каденюка
11 декабря 2025 | 07:54 , ТЕМА
Вчора в Києві знайдено труп сина українського космонавта Каденюка. Спільнота свідків прибульців, всесвітніх змов й прошуків спецслужб відреагувала негайно й жорстко: щось тут не чисто! Такі люди та їхні родичі не вмирають як посполиті, в їхній смерті обов’язково хтось винний. Але влада приховує від нас правду, правоохоронні органі вщент корумповані й заяложують розслідування, ворожі спецслужби активно долучаються до трагедії…
Це нагадало вбивство в 1991 році сина спікера парламенту Вадима Плюща. Той теж жив на Печерську й займався човниковим бізнесом, а вся його квартира була завалена крамом – від дефіцитного одягу до пральних машинок. Його знайшли у власній хаті з 94 колотими ранами від рапіри, що висіла в нього на стіні. За це був засуджений до розстрілу представник робітничої династії з заводу «Арсенал» Андрій Іванов, хоча існували великі сумніви, що розстріляли реального вбивцю.
Зв'язок «Української правди» з героєм росії Андрієм Деркачем
11. 12. 2025 | 09:42
Загальновідомо, що перед повномаштабним вторгненням рашистів в Україну, у травні 2021 року Томаш Фіала, власник компанії «Дрегон кепітал» придбав «Українську правду». Він так саме є співвласником бізнесів, асоційованих зі зрадником України й героєм росії Андрієм Деркачем. Нагадаємо, йдеться про сина екс-очільника СБУ часів президентства Кучми Леоніда Деркача, який був надзвичайно близьким до президента. Деталі зв'язку Фіали із Деркачем-джуніором розкриває Володимир Бондаренко, власник й дописувач телеграм-каналу Bond news.
Про Вову, Сирожу и транспортный коллапс
12. 11. 2025 | 06:10 , ТЕМА
Неделю штормит Украину от решения Зеленского обогатить каждого 3000 км шаровых покатушек по рельсам. Масла в огонь подлило выступление большого человека – обладателя астрономической зарплаты члена Набсовета УЗ Сирожи Лещенко. Что бы все это значило – ломают голову ставшие мобильными украинцы.
Свинарчукгейт для Зеленского
11. 11. 2025 | 07:18 , ТЕМА
Записи НАБУ, давшие старт делу Свинарчуков\Гладковского поставили жирный крест на шансах Порошенко зайти на Банковую повторно. По той же схеме сегодня бомбят Зеленского. Правда делают это сильно основательней: дела Чернышова, Галущенко-Миндича-Энергоатома грозят превратиться в бурный поток, способный смыть даже такого упоротого пианиста как наш лидер нации…
Выиграть войну, проиграть независимость
03. 11. 2025 | 09:00 , ТЕМА
Мы безусловно выиграли эту войну - вне зависимости когда и как она закончится. Не будет «Киева за три дня или за 3-4-5 лет». Здесь не будет российских гауляйтеров и неоУССР. На четвертом году мы массово палим росНПЗ, атакуем порты и нефте\газопроводы, угрожаем блэкаутом москве. Путин отчаянно борется за спасение имиджа, власти и жизни.
Грантожерське
15. 10. 2025 | 09:53 , Олег Єльцов, ТЕМА
Чи відає шановне панство, що в Україні існує 105908 громадських організацій?! Й їхня кількість стрімко зростає. Не вірите? Ось вам розлога цитата щодо сьогоднішнього заходу, про який напевно, Україна дізнається з численних повідомлень медіа після його завершення.
