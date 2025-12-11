ТЕМА

Про смерть Вадима Плюща й Дмитра Каденюка

Вчора в Києві знайдено труп сина українського космонавта Каденюка. Спільнота свідків прибульців, всесвітніх змов й прошуків спецслужб відреагувала негайно й жорстко: щось тут не чисто! Такі люди та їхні родичі не вмирають як посполиті, в їхній смерті обов’язково хтось винний. Але влада приховує від нас правду, правоохоронні органі вщент корумповані й заяложують розслідування, ворожі спецслужби активно долучаються до трагедії…


Це нагадало вбивство в 1991 році сина спікера парламенту Вадима Плюща. Той теж жив на Печерську й займався човниковим бізнесом, а вся його квартира була завалена крамом – від дефіцитного одягу до пральних машинок. Його знайшли у власній хаті з 94 колотими ранами від рапіри, що висіла в нього на стіні. За це був засуджений до розстрілу представник робітничої династії з заводу «Арсенал» Андрій Іванов, хоча існували великі сумніви, що розстріляли реального вбивцю.
Історія із «загадковою» смертю Дмитра Каденюка – того ж штибу. Ось що нам стало відомо з повідомлення грізних служб. 
10 грудня вранці, у квартирі будинку на бульварі Лесі Українки, 21, матір  виявила труп сина - Дмитра Леонідовича Каденюка, 1984 р.н., із численними колото-різаними пораненнями. Матір мешкала спільно з сином, чиїм батьком був космонавт Каденюк.
Загиблий тримав у руці кухонний ніж. Він  страждав на психічне захворювання, пов’язане з органічним ураженням головного мозку, яке прогресувало. Сліди боротьби та ознаки проникнення до житла сторонніх осіб відсутні. За всіма ознаками це було самогубство. Не було знайдено традиційної у таких випадках передсмертної записки, що вказує на те, що чоловік вчинив самогубство під час миттєвого загострення хвороби. 
Панове, пам’ятаймо: не все лихо, що трапляється в нашому житті, про яке пише преса, є  підступами прибульців й російських спецслужб. Вони б просто не встигли б всього цього накоїти.



