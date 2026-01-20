Кличко посадил киевлян на задницу. На лед

20 января 2026 | 21:16 , Олег Ельцов, Тема

Малаца, Виталя! Давеча собрал совещание и грозно так повелел за полдня очистить город ото льда. А попутно напомнил Зеле, что вопреки веяниям децентрализации городской голова лишен возможности назначать и карать руководителей РГА. Так что вы хотите от Кличко? Самому ему лед скрести?.. А еще и 8 млрд из горбюджета изъяли. По его версии обледенение Киева – это следствие безвластия и безденежья.

Меня мучит один вопрос: почему Кличко собрал совещание и раздал ценные указания вчера, а не двумя неделями ранее, когда в Киеве начался сракопад? Мэру только через две недели об этом доложили? Он точно в нашем городе живет?..

Едва Кличко наехал на нашего солнцеликого вождя, тут же прилетела ответка от извечного врага – главы военной администрации столицы Ткаченко. Тот напомнил, что у мэра есть Департамент транспортной инфраструктуры, которому подчиняется корпорация «Киевавтодор». Именно на нее возложена ответственность за чистые дороги, остановки и тротуары Киева. РГА ни при чем.

Хочется также напомнить Ткаченко и Кличко о существовании ст.152 КУоАП, предусматривающей штрафы 650-1700 грн. за неубранные тротуары. Столичные чиновники активно и эффективно этим пользовались. Так, в прошлом году было составлено свыше 20000 таких протоколов, по 70% которых штрафы были уплачены.

Так почему же в нетипично морозном январе 2026-го собственников и арендаторов торговых точек не принуждали очистить тротуары перед своими бизнес-точками? Кличко не стал вдаваться в подробности. У меня есть только одно объяснение: откровенное бездействие городских служб стало ответкой столичных властей на изъятие из бюджета города 8 млрд.грн.

У меня одно пожелание дорогим украинским политикам и чиновникам: ребята, вы можете бесконечно долго бороться за денежные знаки, обвинять друг-друга во всех смертных грехах. Только при этом не забывайте исполнять непосредственные обязанности, не превращайте своих избирателей в заложников политических терок.

И упреждая обвинения автора в политическом заказе и травле горячо любимого мэра, отвечаю: мне глубоко противны обе стороны политического ристалища. Упоминание Кличко поясняется одним: за борьбу со льдом на улицах отвечает мэр, а не президент.