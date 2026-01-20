|
Кличко посадил киевлян на задницу. На лед
20 января 2026 | 21:16 , Олег Ельцов, Тема
Малаца, Виталя! Давеча собрал совещание и грозно так повелел за полдня очистить город ото льда. А попутно напомнил Зеле, что вопреки веяниям децентрализации городской голова лишен возможности назначать и карать руководителей РГА. Так что вы хотите от Кличко? Самому ему лед скрести?.. А еще и 8 млрд из горбюджета изъяли. По его версии обледенение Киева – это следствие безвластия и безденежья.
Меня мучит один вопрос: почему Кличко собрал совещание и раздал ценные указания вчера, а не двумя неделями ранее, когда в Киеве начался сракопад? Мэру только через две недели об этом доложили? Он точно в нашем городе живет?..
Едва Кличко наехал на нашего солнцеликого вождя, тут же прилетела ответка от извечного врага – главы военной администрации столицы Ткаченко. Тот напомнил, что у мэра есть Департамент транспортной инфраструктуры, которому подчиняется корпорация «Киевавтодор». Именно на нее возложена ответственность за чистые дороги, остановки и тротуары Киева. РГА ни при чем.
Хочется также напомнить Ткаченко и Кличко о существовании ст.152 КУоАП, предусматривающей штрафы 650-1700 грн. за неубранные тротуары. Столичные чиновники активно и эффективно этим пользовались. Так, в прошлом году было составлено свыше 20000 таких протоколов, по 70% которых штрафы были уплачены.
Так почему же в нетипично морозном январе 2026-го собственников и арендаторов торговых точек не принуждали очистить тротуары перед своими бизнес-точками? Кличко не стал вдаваться в подробности. У меня есть только одно объяснение: откровенное бездействие городских служб стало ответкой столичных властей на изъятие из бюджета города 8 млрд.грн.
У меня одно пожелание дорогим украинским политикам и чиновникам: ребята, вы можете бесконечно долго бороться за денежные знаки, обвинять друг-друга во всех смертных грехах. Только при этом не забывайте исполнять непосредственные обязанности, не превращайте своих избирателей в заложников политических терок.
И упреждая обвинения автора в политическом заказе и травле горячо любимого мэра, отвечаю: мне глубоко противны обе стороны политического ристалища. Упоминание Кличко поясняется одним: за борьбу со льдом на улицах отвечает мэр, а не президент.
по теме
Специальная венесуэльская операция
04. 01. 2026 | 18:50
Эффектный налет бойцов Трампа на Венесуэлу успели назвать блестяще спланированной и проведенной идиотской операцией.
Китай готовится к распаду России и планирует аннексию Дальнего Востока
26. 12. 2025 | 03:10
Китай укрепляет позиции на российском Дальнем Востоке и уже не скрывает свои претензии на этот регион. На фоне войны РФ против Украины, ослабления российской экономики и демографического спада на Дальнем Востоке Китай последовательно наращивает там экономическое и инфраструктурное присутствие, а в случае распада России готов перейти к шагам по фактической аннексии этой территории.
Зв'язок «Української правди» з героєм росії Андрієм Деркачем
11. 12. 2025 | 09:42
Загальновідомо, що перед повномаштабним вторгненням рашистів в Україну, у травні 2021 року Томаш Фіала, власник компанії «Дрегон кепітал» придбав «Українську правду». Він так саме є співвласником бізнесів, асоційованих зі зрадником України й героєм росії Андрієм Деркачем. Нагадаємо, йдеться про сина екс-очільника СБУ часів президентства Кучми Леоніда Деркача, який був надзвичайно близьким до президента. Деталі зв'язку Фіали із Деркачем-джуніором розкриває Володимир Бондаренко, власник й дописувач телеграм-каналу Bond news.
Про смерть Вадима Плюща й Дмитра Каденюка
11. 12. 2025 | 07:54 , ТЕМА
Вчора в Києві знайдено труп сина українського космонавта Каденюка. Спільнота свідків прибульців, всесвітніх змов й прошуків спецслужб відреагувала негайно й жорстко: щось тут не чисто! Такі люди та їхні родичі не вмирають як посполиті, в їхній смерті обов’язково хтось винний. Але влада приховує від нас правду, правоохоронні органі вщент корумповані й заяложують розслідування, ворожі спецслужби активно долучаються до трагедії…
Про Вову, Сирожу и транспортный коллапс
12. 11. 2025 | 06:10 , ТЕМА
Неделю штормит Украину от решения Зеленского обогатить каждого 3000 км шаровых покатушек по рельсам. Масла в огонь подлило выступление большого человека – обладателя астрономической зарплаты члена Набсовета УЗ Сирожи Лещенко. Что бы все это значило – ломают голову ставшие мобильными украинцы.
21 января 2026
[11:09]
фототема (архивное фото)
