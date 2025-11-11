|
Свинарчукгейт для Зеленского
11 ноября 2025 | 07:18 , ТЕМА
Записи НАБУ, давшие старт делу Свинарчуков\Гладковского поставили жирный крест на шансах Порошенко зайти на Банковую повторно. По той же схеме сегодня бомбят Зеленского. Правда делают это сильно основательней: дела Чернышова, Галущенко-Миндича-Энергоатома грозят превратиться в бурный поток, способный смыть даже такого упоротого пианиста как наш лидер нации…
Пресса и политики активно подключились, перемены в общественном мнении предсказуемы… Оппозиция вспомнила о необходимости формирования правительства общественного доверия. Слова «импичмент», «выборы» пока не звучат. Для этого как минимум необходим еще скандал с упоминанием фамилии Президента. Информация в НАБУ наверняка имеется. И Зеленский об этом наверняка знал, когда по глупости решил по-быстрому подсократить полномочия НАБУ. Но мгновенная угроза ЕС сократить помощь на пару миллиардов быстро загнала Зе с его парламентским стадом в стойло.
Президентские выборы во время войны – дело рискованное: не факт, что до это решат доводить. При всей подростковой наивности и глупости наш Верховный должен все четко оценить и смиренно выполнить команды, исходящие от главного партнера. Вероятно, что речь идет о смене позиции по прекращению войны. Какие именно - об этом станет известно позже.
Американцы воспринимают грандиозный украинский деребан в «Энергоатоме», на закупках вооружений, далее – везде, как рок, как данность, поэтому не стоит рассматривать операцию «Мидас» как попытку сократить масштабы воровства в энергетике. Иначе уже прозвучала бы фамилия Наем. Но это свой сукин сын.
Что означает этот энергоатомный движ: конец войны или конец Зеленского – будем посмотреть.
|
08 ноября 2025
[12:50]
фототема (архивное фото)
