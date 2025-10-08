08 октября 2025 | 12:12 , Олег Ельцов. ТЕМА

25 сентября на таможенном посту в Приморье были найдены около 2,7 тысячи дронов и их комплектующие в грузовиках, прибывших из Китая. Устройства были скрыты среди других товаров. Об этом сообщала пресс-служба ФТС России.

«Два БПЛА самолетного типа, почти 2,7 тыс. квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих задержали таможенники в Приморье. Ряд дронов оборудован камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов», — говорится в сообщении.

Из Китая товар привезли две фуры, которые досмотрели таможенники в пункте пропуска Пограничный. Согласно декларации, в кузове находились «игрушки и товары народного потребления». Груз направлялся по адресу российской фирмы.»



Тремя днями ранее российские таможенники задержали мужчину при попытке ввезти в Россию крупную партию беспилотников из Казахстана. Груз перевозили в разобранном состоянии на «Газели». Автомобиль направлялся в Башкирию, его остановили неподалеку от пункта пропуска «Сагарчин». В сопроводительных документах пограничники не обнаружили данные о дронах.

Почему-то наши военные эксперты проигнорировали эти сообщения, зато бурно обсуждают предоставление Украине «Томагавков», к которым должны по справедливости прилагаться эсминцы, на которых устанавливаются пусковые установки «Томагавков». Но это мегаэксперты и Трамп нам сообщить забыли.

Давно думаю над тем, как бы я повторил операцию «Паутина», будь руководителем украинских спецслужб. Можно, конечно, потужиться и слепить что-то вроде «Фламинго» - ракеты уровня разработок 60-х годов прошлого века (смотрим разбор Марка Солонина). Но куда дешевле и реалистичнее снова отбомбиться дронами.

Поначалу удивлялся: почему это сделано единственный раз на четвертом году войны? Запчасти заказываем в Китае, взрывчатку готовим на кухне из ингредиентов, купленных в сельском хозмаге, агентуры у нас на просторах Рассеи хватает… Пообщался со спецслужбистами, позвонил давнему зауральскому другу. Оказалось, есть в моем плане изъян: российская гэбуха не даром ест свой хлеб - все на всех стучат, каждый человек, потенциально связанный с Украиной – под присмотром, вся химия двойного назначения и детали к дронам – на особом контроле спецслужб. Ты, конечно, сможешь прикупить мешок аммиака или селитры, но когда довезешь его до дома, тебя там встретят ребята из ФСБ.

Поэтому самым эффективным остается путь проползания через брешь на таможне. И судя по двум последним сообщениям, такие попытки осуществляются. И мы не знаем сколько уже дронов под видом игрушек доставлены получателям на российской территории. А еще ведь существует дополнительный способ уклонения от таможеного контроля, который прекрасно освоен украинскими контрабандистами (надеюсь, с ними контактирует СБУ, а не ФСБ) Поэтому уверен: самый крупный российский нефтеперерабатывающий завод в Омске с самым современным оборудованием (расстояние – 3000 км) будет поражен не «Фламингами» и «Томагавками», а китайскими дронами.

Экономика – именно за такой вариант. На полмиллиона долларов (ориентировочная стоимость одной «Фламинго», хотя вполне может зашкалить за миллион), можно ввезти много, очень много дронов… И когда 2000 дронов, просочившиеся сквозь таможенное сито, вдруг взлетят по всей территории необъятной россии, случится большой бум. И будь я Малюком – бил бы по Зауралью. Сибири и Дальнему Востоку – там к вопросам безопасности стратегических объектов должно быть более мягкое отношение, в отличие от европейской части.

«Паутине-2-3-4-5» быть! А если этого не случится, сделаем единственно возможный вывод: наши хваленые спецслужбы стоят наших производителей ракет.-в пролой жизни служивших ландшафтными дизайнерами.

