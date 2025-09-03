Як КМДА вкрала у киян медзаклад

03 сентября 2025 | 01:39 , Олег Єльцов, ТЕМА

Схема крадіжки навіть за нинішніх аморальних часів напрочуд непристойна.

15 жовтня 2024 року мер Києва Віталій Кличко оглянув амбулаторію сімейної медицини КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» у Дарницькому районі столиці, яку реконструювали за кошти міста. Це на столичному «спальнику» Осокорки. Кличко багато позував з медиками перед камерами й пообіцяв, що в листопаді 2024-го оновлена амбулаторія розпочне роботу.

Минув рік, але амбулаторія стоїть зачиненою. Хоча за словами лікарів, які мали б там працювати, вони вже давно вимили свої кабінети до хірургічного блиску, але мусять працювати як і раніше – у єдиній поліклініці, яка обслуговує мешканців грандіозного Харківського масиву. Поміж медиків точаться чутки, що будівля амбулаторії продана «своїм пацанам».

Раніше, коли амбулаторія була маленька одноповерхова, вона працювала на радість мешканцям. Потім її закрили на реконструкцію, яка виявилась задовгою. За кілька років амбулаторія не лише виросла на чотири поверхи, а площа зросла від 200 до 4100 кв.м. Поруч виріс цілий ліс багатоповерхівок нового ЖК «Патріотика». Але тепер у населення, що зросло, немає аніякої амбулаторії. Й про це немає переможних повідомлень від мера Кличка.

Погодьтеся: чудове ноу-хау піарників столичної влади: привезти очільника міста, зробити ефектні фото, повідомити про відкриття нового медзакладу… й забути.

Я, звісно, не повірив у таке нахабство й вирішив дізнатися про поважну причину брехні мера. Подзвонив на гарячу лінію КМДА 1551, зробив офіційний запит. За кілька днів мені зателефонували з КМДА – не для того аби надати вичерпну відповідь, а щоб запросити до участі в прямій лінії заступника начдепартаменту охорони здоров’я КМДА Олега Якубівського. Я погодився аби адресувати начальству те саме запитання.

Але, диво: Олеже Леонідовичу був необізнаним щодо скандального об’єкту, який майже рік не працює всупереч обіцянці цілого мера Кличка! Зауважу: Якубівський – начальник фінуправління Департаменту, той, що підписував платіжки на ремонт амбулаторії. Що це: кричуща некомпетентність чи свідоме приховування інформації? Навіщо організовувати гарячу лінію, якщо ти до неї не готовий? Може тому ж, чому Віталій Кличко анонсує відкриття оновленої амбулаторії, на яку витрачені грубі гроші столичної громади й яка рік поспіль стоїть порожньою?

У КМДА чекають, коли надії мешканців району помруть й можна буде заселити в будівлю комерційну структуру, яка надаватиме медичні послуги киянам, але за гроші?.. Чекаємо на чергове повідомлення піарників КМДА з красивими мерськими фото.