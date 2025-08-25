|
Вгатимо вглиб Раші не питаючись США
25 августа 2025 | 14:44
24 серпня, під час пресконференції у Києві, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна застосовує для ударів углиб РФ виключно українські далекобійні засоби ураження й не обговорює такі удари зі Сполученими Штатами.
"На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. Колись це було, ви пам'ятаєте, були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їхніх ударів по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо", - зазначив Зеленський.
Водночас і самі удари західними далекобійними ракетами виявилися не таким вже й геймченджером, стверджує The Telegraph.
Коли Джо Байден зняв обмеження на використання далекобійних ракет по військових цілях в Росії у листопаді минулого року, Москва вже перемістила багато своїх логістичних об'єктів та літаків за межі їхньої досяжності.
Водночас ці удари не були марними. The Telegraph цитує адмірала Роба Бауера, військового офіцера НАТО, який заявив, що ракети "серйозно вразили низку" заводів зброї та складів боєприпасів у Росії.
Зокрема, їхня висока швидкість та пробивна здатність дозволили Україні досягти підземних об'єктів, які інакше були б недоступні.
Водночас постачання цієї далекобійної зброї ніколи не було достатнім для підтримки тривалої повітряної кампанії Києва, пише британська газета.
Починаючи з жовтня 2023 року, Пентагон надав Україні близько 500 ракет ATACMS. Але коли обмеження на далекі удари зняли, з них в арсеналі Києва залишилось близько 50 ракет, повідомляли американські чиновники газеті The New York Times.
Запаси ракет Storm Shadow, яких поставили від 100 до 200, скоротилися ще більше.
Тим часом і Велика Британія, і США повідомили Україні, що навряд чи поставлять Україні більше ракет.
Крім того, наслідки від глибоких ударів по Росії зменшили передові системи російської протиповітряної оборони, як-от С-400 та Панцир С1.
Кремлівські пропагандисти часто завищують кількість перехоплень, але незалежні осінт-аналітики в січні цього року визначили геолокацію уламків Storm Shadow на кількох місцях, у тому числі в Брянській області.
Коли Росія розпочала свій літній наступ, Україна, безсумнівно, хотіла б використовувати ATACMS на власний розсуд. Адже будь-який удар по логістичних центрах, які забезпечують російський наступ на Донбасі, є бажаним, пише The Telegraph.
Але вето на далекобійні ракети не позбавило Київ можливості вражати цілі глибоко всередині Росії.
Україна звернулася до свого арсеналу безпілотників, нещодавні успішні атаки яких на російські нафтопереробні заводи спалили палива на мільйони доларів та призвели до зростання цін на російський бензин.
Андерс Пук Нільсен, офіцер і військовий аналітик Данської академії оборони, сказав The Telegraph, що "Україна фактично посилила свої удари вглиб Росії, і отже, заборона ATACMS, здається, не було для неї великою проблемою".
"Це характерна риса адміністрації Трампа, вони переоцінили власні важелі впливу на Україну", - додав експерт.
У липні президент США, як повідомлялося, запитав Володимира Зеленського, чи може той завдати ударів по цілях у Росії, розташованих на відстані Санкт-Петербурга. "Ми можемо, якщо ви надасте нам зброю", – відповів Зеленський, як повідомляла The Financial Times.
Якщо Трамп втратить терпіння з Путіним, він може знову зняти обмеження або навіть надати Україні "Томагавки" з дальністю 2500 км, припускає The Telegraph.
Водночас Київ "мудро навчився" не покладатися на дещо хитку підтримку США. Окрім свого дедалі більшого арсеналу далекобійних безпілотників, Україна розробила власну крилату ракету – "Фламінго", яку мають випустити на поле бою до кінця року.
Повідомляється, що вона здатна вражати цілі на відстані 3000 км, що повністю усуне необхідність підтримки – або схвалення – США.
"Фламінго" не може зрівнятися з ATACMS та Storm Shadow за швидкістю, але якщо Київ зможе виробляти їх достатньо, наступний етап війни може стати більш болісним для Путіна.
