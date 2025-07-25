|
Почему Украина не боится применения Россией ядерного оружия
25 июля 2025 | 08:41 , Бенджамин Кук, Том Купер
ГУГЛ-перевод. Читая следующую статью, помните об одном. На протяжении всей войны в Анголе 1980-х годов кубинцы не только «знали», что у Южной Африки есть ядерное оружие, но и были сознательно и серьёзно — я имею в виду серьёзно — обеспокоены тем, что Южная Африка может применить его на поле боя. Дело зашло так далеко, что, в отличие от ангольцев (и их советских советников), кубинцы не только рассредоточили свои силы вдоль линии фронта (так что южноафриканцы никогда не могли уничтожить больше, чем, возможно, «батальон» одним ядерным ударом), но и никогда не выходили куда-либо на юг Анголы (в пределах досягаемости южноафриканских ВВС) без мощной противовоздушной обороны.
Этот страх перед размещением южноафриканцами своего ядерного оружия в Анголе зашёл так далеко, что всякий раз, когда правительство в Луанде планировало свою следующую крупную военную операцию (обычно в сотрудничестве с советскими советниками и по их рекомендации), кубинцы отказывались участвовать — до тех пор, пока не обнаруживали, что участвующие силы не обеспечены достаточной противовоздушной обороной или слишком сгруппированы. В результате, и независимо от того, что сообщают южноафриканцы с тех пор, ни один кубинский солдат не участвовал в двух крупнейших ангольских наступлениях против повстанцев печально известной УНИТА в 1985 и 1987 годах. Они вмешивались лишь тогда, когда ангольские войска, измученные южноафриканскими авиаударами, поскольку их советские советники и руководители в Луанде не прислушались к кубинским советам, отступали. Тогда кубинцы спешили помочь им оборудовать отступающие позиции и остановить продвижение ЮАР и УНИТА. Всегда в тылу.
….что, помимо прочего, является одной из главных причин, по которым южноафриканские войска никогда не сталкивались с кубинскими войсками в бою, несмотря на их многочисленные заявления о том, что они не только сталкивались с ними, но и «побеждали» их… по крайней мере, не со времен операции «Аскари» в 1983 году и не до завершающего этапа битвы при Куито-Куанавале в феврале 1988 года.
Почему я об этом упоминаю?
Потому что ядерная война — это высшая форма войны, которую способно вести человечество. Способность той или иной стороны вести ядерную войну настолько важна, что одно только упоминание слова на букву «н» пугает до чертиков — как главных зомби-идиотов на «Западе», так и «высшее руководство» их вооружённых сил, но и множество других людей, занимающих аналогичные должности по всему миру. Например, в Индии. Когда упоминается «это слово», всё замирает, и всё остальное теряет значение.
Соответственно (и это неудивительно), всякий раз, когда вооружённые силы, не оснащённые ядерным оружием, сталкиваются с вооружёнными силами, оснащёнными ядерным оружием, первым лучше всего помнить о втором факте. Всегда. Что бы они ни делали. Всё остальное было бы сравнимо с игрой в «русскую рулетку».
В серии симуляций с использованием NUKEMAP — инструмента моделирования ядерных последствий, разработанного историком Алексом Веллерштейном, — взрыв 10-килотонных тактических ядерных боеголовок над Фениксом, Москвой и Часовым Яром выявил противоречащую здравому смыслу истину: это оружие, хотя и ужасающее, мало что дает России в плане стратегической или тактической выгоды.
Похоже, это понимание формирует стратегическое мышление Украины. Несмотря на неоднократные ядерные угрозы со стороны российских официальных лиц и пропагандистов с начала полномасштабного вторжения, нет никаких доказательств того, что Киев ожидает — или опасается — ограниченного ядерного удара.
Моделирование взрыва
На снимках, полученных для этого анализа, запечатлен взрыв мощностью 10 килотонн, эквивалентный по мощности некоторым из самых малогабаритных ядерных боеприпасов, над городскими и пригородными объектами. В Финиксе, штат Аризона, разрушения затронули центр города, но не затронули агломерацию. В Москве такая же мощность уничтожила бы часть центра города, но сохранила бы большую часть столицы в рабочем состоянии.
также читайте
[29.05.2025]
[13.05.2025]
[11.05.2025]
[08.05.2025]
[01.05.2025]
|
по теме
Про НАБУ, САП, деньги и диктатуру
22. 07. 2025 | 22:44 , Иван Степанов
В центре Киева – митинг в защиту НАБУ и САП, лишившихся части независимости. Невиданное дело: граждане, вопреки запрету массовых собраний во время войны, вдруг вышли на улицу защищать тех, кем они никогда не интересовались и о функциях которых имеют самое отдаленное представление. Не удивлюсь, если на митинге появится какой-нибудь клон Наема, даты направить гнев активистов в нужное русло. Впрочем, думаю, массовка и без него знает куда двигаться и чего требовать.
Кто хочет подорвать Одессу?
17. 07. 2025 | 08:59 , ТЕМА
Вчерашняя новость: «СБУ спасла Одессу от разрушения». Доблестные рыцари плаща и кинжала обнаружили вражеских агентов, направлявших ракеты рашистов на склад минудобрений, где содержалось 2700 тонн аммиачной селитры. За день до прилета ракеты на склад, селитру оттуда вывезли.
Держава на аутсорсе
14. 07. 2025 | 09:29 , Олег Ельцов. ТЕМА
Кто-то еще помнит такого госдеятеля современности по имени Уляна Супрун? Когда к этой пани министерше здравоохранения прилипла обзывалка «доктор смерть», я заподозрил, что она делает что-то полезное для граждан, а не для схемотозников по закупкам медоборудования и лекарств. Супрун, конечно же съели, но после нее осталась программа Helsi и прочие приятные новации типа заключения контракта клиента с врачом и пр. В поликлиниках вдруг исчезли очереди, даже попадание в кабинет флюорографии перестало быть подвигом Геракла. Зашел в Helsi, записался – вуаля!
ЕС+НАТО: он нам надо?..
11. 07. 2025 | 09:55 , Олег Ельцов. ТЕМА
Довоенные исследования показывали: три четверти украинцев никогда не покидали территорию Украины. Все – от бедности и от традиционной селянской оседлости: еще сто лет назад большинство людей до гробовой доски не покидали места, где родились. С началом большой войны картина резко изменилась.
25 июля 2025
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»