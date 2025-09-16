Безхатченки в пікселі

16 сентября 2025 | 08:13 , Олег Єльцов, ТЕМА

Дедалі частіше зустрічаю у стрічці скарги військових на проблеми із заселенням на прифронтових територіях. Умови часто жахливі, ціни оренди «столичні», житла не вистачає попри масу порожніх хат і квартир, до яких забороняють селитися. Місцеві військові адміністрації бездіють, Закон «Про правовий режим воєнного стану» не працює, уряд й законодавці вмивають руки…

За це має хтось відповісти. На четвертому році війни побутові проблеми військових здебільшого вирішують волонтери й самі комбатанти, витрачаючи за дах над головою свій заробіток.

Між тим, існує безліч простих варіантів вирішення проблеми. Моя знайома – директорка представництва фінської компанії регулярно направляє на фронт мобільні банно-пральні комплекси, зібрані у Фінляндії. Але ж потужностей волонтерів не достатньо – без держави не обійтися.

Якби чиновництво не ловило гав, давно можна було вирішити проблему. Ось вам простий й ефективний варіант: збірні будиночки на кількох осіб, які можна змонтувати за кілька годин й так само демонтувати. Ясна річ, слід передбачити теплоізоляцію, встановлення «буржуйки», обов’язкову зовнішню імітацію під сільську хату. В комплекті можуть бути фанерна псевдо-криниця, господарчі споруди. Все це дуже дешеве, примитивне у виробництві, придатне для компактного транспортування: рушить фронт – мігрують хатинки.

У такий спосіб буде не лише комплексно вирішена проблема забезпечення захисників житлом в умовах дронової війни й потреб у розосередженні особового складу, а й обмежить контакти з місцевим населенням, яке ворог активно агентурить.

Чому цього не зроблено досі? Бо «не за статутом»? Але ж дронів теж немає у древніх статутах. Якщо неповороткій штабній машині важко оперативно реагувати на виклики сучасної війни – віддайте цю проблему на аутсорс приватному бізнесу. Потрібне лише технічне завдання від військових й фінансування від кабміну. Переконаний – до зими може розпочатися постачання хатинок до війська. Бійці мають бути в теплі, у прийнятних побутових умовах й не за власний кошт – це святий обов’язок держави, яку вони боронять.