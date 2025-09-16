|
Безхатченки в пікселі
16 сентября 2025 | 08:13 , Олег Єльцов, ТЕМА
Дедалі частіше зустрічаю у стрічці скарги військових на проблеми із заселенням на прифронтових територіях. Умови часто жахливі, ціни оренди «столичні», житла не вистачає попри масу порожніх хат і квартир, до яких забороняють селитися. Місцеві військові адміністрації бездіють, Закон «Про правовий режим воєнного стану» не працює, уряд й законодавці вмивають руки…
За це має хтось відповісти. На четвертому році війни побутові проблеми військових здебільшого вирішують волонтери й самі комбатанти, витрачаючи за дах над головою свій заробіток.
Між тим, існує безліч простих варіантів вирішення проблеми. Моя знайома – директорка представництва фінської компанії регулярно направляє на фронт мобільні банно-пральні комплекси, зібрані у Фінляндії. Але ж потужностей волонтерів не достатньо – без держави не обійтися.
Якби чиновництво не ловило гав, давно можна було вирішити проблему. Ось вам простий й ефективний варіант: збірні будиночки на кількох осіб, які можна змонтувати за кілька годин й так само демонтувати. Ясна річ, слід передбачити теплоізоляцію, встановлення «буржуйки», обов’язкову зовнішню імітацію під сільську хату. В комплекті можуть бути фанерна псевдо-криниця, господарчі споруди. Все це дуже дешеве, примитивне у виробництві, придатне для компактного транспортування: рушить фронт – мігрують хатинки.
У такий спосіб буде не лише комплексно вирішена проблема забезпечення захисників житлом в умовах дронової війни й потреб у розосередженні особового складу, а й обмежить контакти з місцевим населенням, яке ворог активно агентурить.
Чому цього не зроблено досі? Бо «не за статутом»? Але ж дронів теж немає у древніх статутах. Якщо неповороткій штабній машині важко оперативно реагувати на виклики сучасної війни – віддайте цю проблему на аутсорс приватному бізнесу. Потрібне лише технічне завдання від військових й фінансування від кабміну. Переконаний – до зими може розпочатися постачання хатинок до війська. Бійці мають бути в теплі, у прийнятних побутових умовах й не за власний кошт – це святий обов’язок держави, яку вони боронять.
также читайте
[22.07.2025]
[17.07.2025]
[14.07.2025]
[11.07.2025]
[04.06.2025]
|
по теме
Чем Путин лучше Зеленского
11. 09. 2025 | 00:02 , ТЕМА
Путин любит свой народ как умеет, а Зеленскому его народ побоку, зато он ненавидит Путина.
НБУ втратив береги
05. 09. 2025 | 06:52 , Олена Лисенко
Захмарні витрати НБУ-шників впевнено випереджають прибутки й інфляцію.
Як КМДА вкрала у киян медзаклад
03. 09. 2025 | 01:39 , Олег Єльцов, ТЕМА
Схема крадіжки навіть за нинішніх аморальних часів напрочуд непристойна.
Вгатимо вглиб Раші не питаючись США
25. 08. 2025 | 14:44
24 серпня, під час пресконференції у Києві, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна застосовує для ударів углиб РФ виключно українські далекобійні засоби ураження й не обговорює такі удари зі Сполученими Штатами.
Vox populi з окопів
21. 08. 2025 | 07:06 , Олег Ельцов, Тема
Наближається час доленосних рішень. Відчутний рух у бік припинення війни. Це буде пов’язано з обопільними торгами сторін. Хто має визначати позицію України й проводити червони лінії: комік Зеленський, продюсер Єрмак чи втаємничені 5-6 менеджерів, які всім відомі?.. А може варто спитатися у народу?
16 сентября 2025
15 сентября 2025
[06:55]
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»