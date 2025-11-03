Выиграть войну, проиграть независимость

03 ноября 2025 | 09:00 , ТЕМА

Мы безусловно выиграли эту войну - вне зависимости когда и как она закончится. Не будет «Киева за три дня или за 3-4-5 лет». Здесь не будет российских гауляйтеров и неоУССР. На четвертом году мы массово палим росНПЗ, атакуем порты и нефте\газопроводы, угрожаем блэкаутом москве. Путин отчаянно борется за спасение имиджа, власти и жизни.

Когда-то эта война закончится, но ее последствия будут долгими и драматичными. Большинство украинцев сосредоточены на одном – ее завершении. Представить что будет дальше – не хватает желания и воображения. А представлять нужно, ибо нам в этом всем жить, и детям, и внукам…

Война – это не только больно, но и страшно дорого. Мы – беднейшие европейцы, не смогли бы долго сопротивляться без внешних поступлений. По последним данным на конец 2024 года Украина набрала зарубежных кредитов около 150 млрд. евро и еще примерно столько же – через механизм ОВГЗ. Примерно столько же мы потратили на все – жизнь и войну – с февраля 2024-го.

Нам никогда не вернуть этих денег. Особенно с учетом послевоенной разрухи, неэффективности государственных институций и инфантильности общества.

К этому добавится жуткое сокращение населения. Украине грозит стремительное постарение: для молодежи нищая полуразрушенная страна крайне непривлекательна: новое поколение будет бежать в Европу пуще нынешнего исхода от мобилизации. И Европа вероятно, не станет активно сопротивляться: она уже наелась исламской мультикультурности – молодые активные украинцы выглядят привлекательной альтернативой для агонизирующей Европы.

Кто же будет отстраивать Украину? Опыт Европы после окончания Второй мировой подсказывает ответ: иммигранты из еще более бедных чем наша стран. Об этом уже начали говорить украинские чиновники. Но общество не согласно, а националистические круги высказываются категорично: не потерпим повторения европейской мультикультурной катастрофы.

Таким образом послевоенная Украина обречена на долгие десятилетия прозябания в жестокой бедности и неустроенности. К этому добавятся различные ограничения, о которых до войны и речи быть не могло. Достаточно вспомнить послевоенный кризис Великобритании. Война истощила ее финансовые ресурсы, а долговая обуза перед США вынудила отказаться от заокеанских колоний. Ей пришлось открыть ворота иностранной рабочей силе, что в дальнейшем привело к «исламской проблеме». Также пришлось вводить жестокие ограничения для изыскания средств на выплату внешних заимствований и восстановление страны. Дефицит валюты вынудил правительства Британии строго ограничить расходы граждан на зарубежные поездки до 50 фунтов в год (в нынешнем эквиваленте – около 1000 фунтов).

Что придумают украинские чиновники – никто не прогнозирует. Но наше положение много хуже британского. Остается загадкой почему экономисты не обсуждают изменения в жизни украинцев после войны. Будет ли обвал гривны, станут ли «прикрывать» границу, какой видится налоговая политика и действия по восстановлению инфраструктуры?

Если будущий курс гривны 100 или 200 к доллару – это нюансы, то безнадежная задолженность и неспособность выплатить кредиты – угроза не только для уровня жизни граждан, но и для будущего страны. Сегодня украинцы гибнут, защищая свою независимость от Московии. Но даже если завтра война закончится на идеальных для нас условиях, неизбежна потеря независимости национального государства и фактическое превращение в колонию наших кредиторов. Внешнее управление со стороны западных партнеров – следствие этой войны и каждый день продолжения боевых действий увеличивает эту зависимость. Да, что-то нам «простят», что-то покроют за счет российских денег в западных банках, выплаты будут пролонгировать. Но никаких шансов на украинское экономическое чудо после войны нет. Так чем будем рассчитываться?..

Поэтому число платных сторонников «западной повестки» будет неизбежно расти: в меди, НГО, в составах наблюдательных советов и в руководстве формально государственных структур, в политике – везде. Нет, у нас не возродятся ЦК КПУ, обкомы и райкомы партии, все будет называться и выглядеть иначе. Но суть останется прежней – внешнее управление, колониальная система.

Не устаю удивляться почему эта тема не всплывает меж ежедневных сводок с поля битвы за независимость.