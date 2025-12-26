Китай готовится к распаду России и планирует аннексию Дальнего Востока

26 декабря 2025 | 03:10

Китай укрепляет позиции на российском Дальнем Востоке и уже не скрывает свои претензии на этот регион. На фоне войны РФ против Украины, ослабления российской экономики и демографического спада на Дальнем Востоке Китай последовательно наращивает там экономическое и инфраструктурное присутствие, а в случае распада России готов перейти к шагам по фактической аннексии этой территории.



Соответствующие рассуждения опубликованы на портале NetEase, которые приводят китайские СМИ.



Автор материала отмечает, что для России Дальний Восток всегда оставался сложным регионом: огромные расстояния, суровый климат, слабая инфраструктура и хронический отток населения. Несмотря на богатство природных ресурсов – золота, алмазов, нефти и газа – его экономическое развитие требует колоссальных вложений.



После 2022 года ситуация осложнилась: значительная часть российских военных и финансовых ресурсов была брошена на войну против Украины, а присутствие федерального центра на Дальнем Востоке заметно ослабло.



«Финансы российского правительства подорваны войной, и до этого региона они уже не доходят. Китаю же остро не хватает энергии: газопровод с Дальнего Востока ежегодно поставляет 38 млрд кубометров газа, это около 10% всего потребления газа в стране», – говорится в материале.









Автор статьи уверен: в случае начала хаоса в России Дальний Восток может легко превратиться в регион нестабильности, на который обратят внимание такие внешние силы, как США и Япония.



Китай, в свою очередь, не сидел сложа руки в последние годы и давно ведет работу на Дальнем Востоке, наращивая там экономическое и инфраструктурное присутствие.



«Если Россия действительно распадется, 7 миллионов квадратных километров Дальнего Востока не должны пропасть впустую. История показывает, что Китай уже платил за слабость, и этот урок нужно учитывать», – сказано в материале.





При этом автор считает, что Пекину не следует прибегать к открытому захвату Дальнего Востока, повторяя действия РФ в Украине, поскольку это приведет к международной изоляции. Вместо этого предлагается продолжать "мягкую" стратегию: осуществлять инвестиции и поддерживать силы, ориентированные на Китай. С точки зрения Китая, стабильность Дальнего Востока напрямую связана с безопасностью северо-восточных провинций. Близость Аляски, Японии и Корейского полуострова делает регион чувствительным к возможному размещению военной инфраструктуры третьих стран.



В этом контексте Шанхайская организация сотрудничества рассматривается как дипломатический инструмент, сдерживающий внешнее вмешательство и обеспечивающий политическое прикрытие экономического взаимодействия.



Стратегия Китая в регионе строится на постепенности: экономика и инфраструктура в качестве основы, дипломатия как защита, долгосрочные контракты как гарантия необратимости.



«Для Китая Дальний Восток – сокровище, для России – бремя... Китайская стратегия – продвигаться тихо и постепенно, без шума... Распад России – не абстрактный сценарий, и, только заранее подготовившись, можно действовать хладнокровно», – резюмирует автор.