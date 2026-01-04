Специальная венесуэльская операция

04 января 2026 | 18:50

Эффектный налет бойцов Трампа на Венесуэлу успели назвать блестяще спланированной и проведенной идиотской операцией.

Многие ставят под сомнение способность Трампа навести порядок в этом коммунистическом аду, вернуть право на безграничные запасы местной нефти американским корпорациям, которых нагло кинули.

Существует неэфемерная опасность втягивания США у затяжную войну с немалой частью Латинской Америки, над которой Трамп вознамерился установить безграничную власть. Герилья в гористой Венесуэле при поддержке хоть и ослабшей, но дружественной россии – это не вписывается в формулу маленькой победоносной войны. Кубинский лидер уже высказал готовность направить войска на поддержку братского народа. Хотя кубинские инструкторы и без того там активно действуют, запустив конвейер массового убийства венесуэльских оппозиционеров.

И если Штатам не удастся поставить в стране своего сукиного сына столь же стремительно, как удалось захватить чету Мадур, в эту нищую страну потянется всякий сброд дабы полить кровушку.

Совершенно очевидно для каждого, не страдающего постновогодним делирием, что венесуэльская СВО – беспримерная по своей аморальности акция, которую превзошло лишь путинское нападение на Украину. Принципы, договоренности, гуманизм повсеместно исчезают, по планете шастают альфа-самцы с ядерными дубинами и авианосцами.

Ну какое нам, собственно, дело до богом забытой страны по ту сторону океана? Оказывается, есть такое дело. Говорим Венесуэла – подразумеваем нефть, говорим нефть – помним о Раше. Воинственность поцоватых соседей прямо корреспондируется с ценами на энергоносители. И царствование Хуйла Великолепного выпало именно на период стабильно высоких цен на Углеводородицу. Упадут цены – вот и войне конец.

Справедливости ради: Дональд Трамп, не сумев окончить нашу войну раскатыванием красной дорожки в Анкоридже, не отказался от идеи, проявив себя стратегом. Он намерен опустить нефтяные цены до невиданных глубин. Похищение Мадуро, волнения в Иране вполне укладываются в этот сценарий. Вот что говорит всезнайка ИИ:

«Россия сильно зависит от сделки ОПЕК+. Если Венесуэла начнет резко наращивать добычу вне рамок квот, это может развалить соглашение. Начнется «ценовая война» за долю рынка (как в марте 2020 года), в которой доходы всех экспортеров, включая Россию, резко упадут из-за низких цен.

​Итог для России: В ближайшие недели возможен небольшой рост выручки. Однако в перспективе 2026 года события в Венесуэле играют против интересов РФ, так как ведут к росту мирового предложения нефти, усилению конкуренции в Азии и общему снижению цен, к которому стремится Вашингтон.»

В надежде на этот сценарий стоит выпить недопитое в новогоднюю ночь, товарищи!