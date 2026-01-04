|
Специальная венесуэльская операция
04 января 2026 | 18:50
Эффектный налет бойцов Трампа на Венесуэлу успели назвать блестяще спланированной и проведенной идиотской операцией.
Многие ставят под сомнение способность Трампа навести порядок в этом коммунистическом аду, вернуть право на безграничные запасы местной нефти американским корпорациям, которых нагло кинули.
Существует неэфемерная опасность втягивания США у затяжную войну с немалой частью Латинской Америки, над которой Трамп вознамерился установить безграничную власть. Герилья в гористой Венесуэле при поддержке хоть и ослабшей, но дружественной россии – это не вписывается в формулу маленькой победоносной войны. Кубинский лидер уже высказал готовность направить войска на поддержку братского народа. Хотя кубинские инструкторы и без того там активно действуют, запустив конвейер массового убийства венесуэльских оппозиционеров.
И если Штатам не удастся поставить в стране своего сукиного сына столь же стремительно, как удалось захватить чету Мадур, в эту нищую страну потянется всякий сброд дабы полить кровушку.
Совершенно очевидно для каждого, не страдающего постновогодним делирием, что венесуэльская СВО – беспримерная по своей аморальности акция, которую превзошло лишь путинское нападение на Украину. Принципы, договоренности, гуманизм повсеместно исчезают, по планете шастают альфа-самцы с ядерными дубинами и авианосцами.
Ну какое нам, собственно, дело до богом забытой страны по ту сторону океана? Оказывается, есть такое дело. Говорим Венесуэла – подразумеваем нефть, говорим нефть – помним о Раше. Воинственность поцоватых соседей прямо корреспондируется с ценами на энергоносители. И царствование Хуйла Великолепного выпало именно на период стабильно высоких цен на Углеводородицу. Упадут цены – вот и войне конец.
Справедливости ради: Дональд Трамп, не сумев окончить нашу войну раскатыванием красной дорожки в Анкоридже, не отказался от идеи, проявив себя стратегом. Он намерен опустить нефтяные цены до невиданных глубин. Похищение Мадуро, волнения в Иране вполне укладываются в этот сценарий. Вот что говорит всезнайка ИИ:
«Россия сильно зависит от сделки ОПЕК+. Если Венесуэла начнет резко наращивать добычу вне рамок квот, это может развалить соглашение. Начнется «ценовая война» за долю рынка (как в марте 2020 года), в которой доходы всех экспортеров, включая Россию, резко упадут из-за низких цен.
Итог для России: В ближайшие недели возможен небольшой рост выручки. Однако в перспективе 2026 года события в Венесуэле играют против интересов РФ, так как ведут к росту мирового предложения нефти, усилению конкуренции в Азии и общему снижению цен, к которому стремится Вашингтон.»
В надежде на этот сценарий стоит выпить недопитое в новогоднюю ночь, товарищи!
также читайте
[03.11.2025]
[15.10.2025]
[08.10.2025]
[02.10.2025]
[16.09.2025]
[11.09.2025]
|
по теме
Китай готовится к распаду России и планирует аннексию Дальнего Востока
26. 12. 2025 | 03:10
Китай укрепляет позиции на российском Дальнем Востоке и уже не скрывает свои претензии на этот регион. На фоне войны РФ против Украины, ослабления российской экономики и демографического спада на Дальнем Востоке Китай последовательно наращивает там экономическое и инфраструктурное присутствие, а в случае распада России готов перейти к шагам по фактической аннексии этой территории.
Зв'язок «Української правди» з героєм росії Андрієм Деркачем
11. 12. 2025 | 09:42
Загальновідомо, що перед повномаштабним вторгненням рашистів в Україну, у травні 2021 року Томаш Фіала, власник компанії «Дрегон кепітал» придбав «Українську правду». Він так саме є співвласником бізнесів, асоційованих зі зрадником України й героєм росії Андрієм Деркачем. Нагадаємо, йдеться про сина екс-очільника СБУ часів президентства Кучми Леоніда Деркача, який був надзвичайно близьким до президента. Деталі зв'язку Фіали із Деркачем-джуніором розкриває Володимир Бондаренко, власник й дописувач телеграм-каналу Bond news.
Про смерть Вадима Плюща й Дмитра Каденюка
11. 12. 2025 | 07:54 , ТЕМА
Вчора в Києві знайдено труп сина українського космонавта Каденюка. Спільнота свідків прибульців, всесвітніх змов й прошуків спецслужб відреагувала негайно й жорстко: щось тут не чисто! Такі люди та їхні родичі не вмирають як посполиті, в їхній смерті обов’язково хтось винний. Але влада приховує від нас правду, правоохоронні органі вщент корумповані й заяложують розслідування, ворожі спецслужби активно долучаються до трагедії…
Про Вову, Сирожу и транспортный коллапс
12. 11. 2025 | 06:10 , ТЕМА
Неделю штормит Украину от решения Зеленского обогатить каждого 3000 км шаровых покатушек по рельсам. Масла в огонь подлило выступление большого человека – обладателя астрономической зарплаты члена Набсовета УЗ Сирожи Лещенко. Что бы все это значило – ломают голову ставшие мобильными украинцы.
Свинарчукгейт для Зеленского
11. 11. 2025 | 07:18 , ТЕМА
Записи НАБУ, давшие старт делу Свинарчуков\Гладковского поставили жирный крест на шансах Порошенко зайти на Банковую повторно. По той же схеме сегодня бомбят Зеленского. Правда делают это сильно основательней: дела Чернышова, Галущенко-Миндича-Энергоатома грозят превратиться в бурный поток, способный смыть даже такого упоротого пианиста как наш лидер нации…
05 января 2026
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»