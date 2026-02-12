|
Останній рік війни
12 февраля 2026 | 08:12 , Олег Єльцов, ТЕМА
Безумовно ми вистоїмо цю зиму. Наступної залишимося без енергетики. Рашисти ефективно гасять генерацію, ЛЕП, підстанції, газовидобуток. На фінальному етапі наш «золотий запас» - АЕС - залишиться відрізаним від енергосистеми й реактори зупнять. Постачання з Європи дозволить частково заживити західну частину країни. Але туди не перенесеш промвиробництво, не переселиш 30 млн українців.
З весни запрацює сонячна енергетика, що частково пом'якшить проблему, але не вирішить її. Теоретично в нас є понад півроку для створення розподіленої генерації. Може нарешті запустимо оті газогенераторні станції, які чудово перезимували в очікуванні коли чиновники розрадяться, нададуть дозволи, знайдуть монтажників… Але це – дріб'язок, який не компенсує втрати гігантських ТЕЦ.
