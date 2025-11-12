Про Вову, Сирожу и транспортный коллапс

12 ноября 2025 | 06:10 , ТЕМА

Неделю штормит Украину от решения Зеленского обогатить каждого 3000 км шаровых покатушек по рельсам. Масла в огонь подлило выступление большого человека – обладателя астрономической зарплаты члена Набсовета УЗ Сирожи Лещенко. Что бы все это значило – ломают голову ставшие мобильными украинцы.

Рассуждают на эту тему преимущественно гуманитарии, равно как и Лещенко не имеющие никакого профильного образования, относящегося к предмету обсуждения. Так почему бы и мне не высказаться, имея в кармане диплом ж\д вуза и некий опыт работы и на «железке», и в промышленности, и с опытом экономического обоснования проектов.

Суть этой железнодорожной движухи проста как пучок петрушки: национальная экономика стагнирует. Железнодорожные перевозки – это кровеносная система любого государства, как учили нас в вузе. Это очень дорогая госмонополия с очень разветвленным и сложным хозяйством. Она накрепко связана со всей экономикой не только собственно перевозками. Тяговые подстанции запитывают не только контактную сеть, но и населенные пункты вдоль железнодорожных магистралей. Сейчас все это рушится не только стараниями врага, но и многолетними усилиями власти.

А чего вы хотели на четвертом году войны, когда в Наблюдательном совете сидят левые люди и их еще вызывают отчитываться перед всей страной?

Вместо того, чтобы признать суровые факты и объявить об изъятии из бюджета миллиардов гривен на спасение транспортного монополиста, кто-то очень умный на Банковой решил убить двух зайцев: и «железку» субсидировать и власть попиарить. И кто же это мог быть? Да скорее всего Серожа Лещенко, который служит в двух ипостасях: пиарщиком Банковой и смотрящим от западных партнеров в УЗ. Так что недаром депутаты вызвали на ковер именно его.

Естественно, львиная доля украинцев никогда не воспользуется «вовиными 3000» - пиар, как и все у Лещенко, получился так себе… Много интереснее его выступление в парламенте. Оказывается деньги нужны на поддержку пассажирских перевозок, а дармовые «3000» ничего бюджету стоить не будут – все равно поезда ходят полупустые. Это как?! Вы гоняете полупустые составы и при этом просите оплатить эту бесхозяйственность? А оптимизировать пассажирские перевозки не пробовали?

Нет, лещенки не пробовали. Зато они пробуют продавить через парламент повышение тарифов на грузовые перевозки, которые якобы покроют убытки УЗ. Не покроют, Серожа, а окончательно развалят отрасль с грузовыми перевозками и пассажирскими. А попутно и стагнирующую экономику накроют. Ибо если производителю не по карману услуги железной дороги, то он либо увеличит стоимость своей продукции, либо свернет производство.

Принес ли Лещенко какое-то обоснование повышения тарифов если не в сессионный зал, то хотя бы в профильный комитет? Нет конечно! Вчера мы наблюдали дешевое шоу вместо серьезного обсуждения проблем экономики и железнодорожных перевозок.

Да и поздно пить боржоми. Заниматься Укрзализницей нужно было все годы независимости и вдвойне – с началом войны. Ведь любому грамотному человеку было понятно: перевозки под огромным риском. Особенно понятно это стало с началом обстрела энергообьектов.

Помнится, еще года 2-3 назад я обращал внимание на критическое состояние локомотивного парка «Укрзализныци». И не путин в том был виноват, а такие как Лещенко хозяйственники, все предыдущие годы разваливавшие отрасль. Основные средства не пополнялись, а проедались, зато Герой Украины Кирпа отгрохал в Ужгороде вокзал с мраморным туалетом и теперь в центральном зале висит его служебный китель.

Локомотивный парк в аварийном состоянии. За все годы независимости единственный раз были закуплены американские электровозы. С тепловозами – совсем беда. Сегодня враг активно бьет по железнодорожной инфраструктуре, по локомотивным депо. Трафик резко снизился, что повысило стоимость тоннокилометра. Причин несколько: возить нечем, пути едва успевают латать после обстрелов, а главное – повреждена контактная сеть и тяговые подстанции, а значит электровозы нечем запитать. Я это предвидел и призывал озаботиться закупкой тепловозов. Им не нужно электричество и контактные провода с подстанциями, им нужна солярка, которую всегда можно доставить из-за границы. Кроме того, тепловозы – это самодвижущийся генератор электроэнергии. В случае блэкаутов и критического дефицита электричества, он теоретически может стать источником электроэнергии для любого объекта, расположенного вблизи железнодорожной ветки.

Но серожи лещенки этого не знают – не на то учились. Вот так всеобщими усилиями необразованные менеджеры довели УЗ до коллапса. Возможно кабмин наскребет требуемые миллиарды для продления агонии, которая случится непременно. А стране пора готовиться к транспортному коллапсу. И это означает не просто невозможность доехать от Киева до Львова или Одессы. Это означает невозможность поставок вооружений, которые бесконечным потоком льются пока из Европы.

Очень хочется размахнуться и швырнуть «вовины 3000 км» в рожи Зеленского и Лещенко.