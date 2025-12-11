11 декабря 2025 | 09:42

Загальновідомо, що перед повномаштабним вторгненням рашистів в Україну, у травні 2021 року Томаш Фіала, власник компанії «Дрегон кепітал» придбав «Українську правду». Він так саме є співвласником бізнесів, асоційованих зі зрадником України й героєм росії Андрієм Деркачем. Нагадаємо, йдеться про сина екс-очільника СБУ часів президентства Кучми Леоніда Деркача, який був надзвичайно близьким до президента. Деталі зв'язку Фіали із Деркачем-джуніором розкриває Володимир Бондаренко, власник й дописувач телеграм-каналу Bond news.

Штрихи до портрету героя росії Андрія Деркача:

1)Томаш Фіала як бенефіціар компанії SCOTWAY ASSOCIATES LTD (Кіпр) був співвласником фірм:

ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ"

ПП "ФОНД РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ"

Одночасно з Фіалою співвласниками в них були:

ПИЛИПЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

СІМОНЕНКО АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Це директори та багаторічні помічники героя росії Андрія Деркача

З Фіалою засвітилася навіть його дружина ТЕРЕХОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРIВНА

Були ще спільні контори: TRAVELSON SYSTEMS LTD (Кіпр) та інш

2)сексот НАБУ:

Бек-офіс Міндіча був на Володимирській 20/1а в квартирі Деркач Олени Василівни - мами Деркача

Офіс з такою кількістю грошей цілодобово знаходився під охороною. Без згоди та допомоги власника приміщення - Деркача встановити прослушку там було б неможливо

Друге співпадіння: Міндіч проживає та приймає відвідувачів (і Зеленського теж) на Грушевського 9-а у квартирі В15-2

А квартира В14-2 на Грушевського 9-а - якраз під Міндічем - це Терехова Тетяна Андріївна - дочка Деркача