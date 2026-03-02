Хочется тепла и света. Всегда 02 марта 2026 | 10:12 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] В цивилизованных странах существуют тротуары с подогревом. Украина пошла дальше: мы всю зиму греем газоны. То, что вы видите на фото – обогреваемый газон, протянувшийся на 7 км вдоль проспекта Бажана в Киеве. Газон скрывается под снегом лишь в самые лютые морозы. В остальное время зеленая трава радует взоры обитателей столичного «спальника». Эта технология внедрена около 30 лет назад при основании Харьковского массива...

Принцип традиционный-советский: от ТЭЦ-6, расположенной на противоположном берегу Днепра, проложена здоровенная труба, по которой тепло поступает в дома обитателей грандиозного жилмассива. Труба теоретически изолирована. Но, во-перых, идеально изоляции без утечек тепла не существует; во-вторых, традиционно присутствуют нарушения технологии; в-третьих, у всего есть ресурс, который наверняка исчерпан. Если у кого-то возникли сомнения, призываю поинтересоваться состоянием киевских мостов через Днепр. Подсказка для ленивых: большая часть – не первый год аварийные, остальные – предаварийные, которые ежегодно латают. С теплотрассами все хуже: они гниют под землей вдали от взоров. Об их реальном состоянии мы узнаем лишь при появлении рембригады, которая роет ямы во дворах, латает нелатаемое.

Теплотрасса – это связь станции, генерирующей электрику и тепло с конечным потребителем. А он расположен на расстоянии многих километров. И всю эту дистанцию мы упорно греем землю годами, латаем теплоцентрали, повышаем тарифы на обслуживание сетей, но не сдаемся! Но тут приходят рашисты и не желая того подталкивают нас к коммунальной реформе. Они пуляют по ТЭЦ дорогущими ракетами с единственной целью: загнать украинцев в замлянки, лишить элементарных благ света и тепла.

С каждым годом войны ситуация все критичнее. Эту зиму продержались с трудом. Европейцы уже пообещали подбросить энергетическое оборудование, которое они списали в утиль. Лучше чем ничего, хватит чтобы перезимовать до окончания войны. Но построить коммунальный рай на оборудовании с выработанным ресурсом не удастся - через год-два все равно сломается. Все чаще звучат голоса про отказ от совковой гигантомании при генерации энергии. Мы чудесно поняли: рядом – невменяемый враг, надежд на его излечение нет. Рассредоточение – наш девиз. Вместо нескольких гигантских ТЭЦ – сотни и тысячи небольших. Это не только обезопасит энергетику на случай очередной войны, но и попутно решит массу иных проблем. Автоматически исчезает главная проблема любого мэра: обслуживание теплосетей. Их нет или это короткие огрызки в несколько сот метров от бойлерной до жилого дома\офисного центра\детсада. Помимо этого тепло становится дешевле, ибо нет потерь, а эффективность современных станций выработки энергии фантастическая.

Собственно, все это следовало делать десятки лет назад по примеру цивилизованных стран. У нас этому противились тепло- и электро монополисты, которые зарабатывают, эксплуатируя устаревшие совковые станции и сети. Для окончательной энергетической победы необходимо сломить их сопротивление – вот одна из главных задач властей по окончанию войны. Фактически речь идет о полноценной энергореформе. Вам что-то приходилось слышать о ее подготовке? А про планы сломить сопротивление энергомафии? А ведь без этого ничего не получится. Потому что рашисты разрушают нашу энергетику не водиночку, а в паре с родной энергомафией.

На этом многотрудном пути существует масса технических решений. Одно из наиболее приемлемых – компактные газовые станции. Устанавливать их можно не только в сохранившихся с советских времен будках тепловых пунктов, но и в идеальном случае – на крыше многоэтажек. Правда тут есть проблемка: где взять деньги и как убедить жильцов?

Сегодня народ дружно упаковывается системами бесперебойного питания: поставщики аккумуляторов и инверторов не знают куда складывать прибыли. А можно было тратить деньги куда эффективнее – на генерацию. В свое время я предложил изучить воможность установки газогенератора на крыше нашей многоэтажки. По прикидкам затраты в оборудование окупились бы лет за пять за счет резкого снижения тарифов. Помимо этого такая станция и связанная с ней энергоавтономность повышает балансовую стоимость жилья и аренды в таком доме.

Увы, нам не удалось установить газогенератор. Во-первых, не у каждого жильца найдется несколько тысяч долларов, чтобы единоразово вложить в покупку оборудования и его запуск. Но у проблемы есть решение: сознательно повысить тариф за кв.метр, несколько лет аккумулировать деньги и наконец купить недешевое оборудование. А ведь еще можно взять кредит.

Но тут основная преграда не бедность, а человеческий фактор. Народ наш технически дикий. При слове «газ» все женщины в доме готовы к самым решительным мерам дабы не допустить этот смертельно опасный проект. То, что миллионы людей десятилетиями живут в многоэтажных газифицированных домах, что сам газ находится под низким давлением, а оборудование будет размещено на крыше или техэтаже, их не убеждает. Газ=смерть и точка!

Есть еще один сдерживающий фактор: зарегулированность и чиновничий беспредел. Чтобы добиться всех разрешений для установки такого оборудования следует потратить несколько лет жизни на хождение по инстанциям, на подготовку массы документов и раздачу взяток.

В таком формате мы энергопроблему страны не решим. Тут без государства не обойтись. Нужно отработать простую схему регистрации оборудования, подготовить типовой пакет обязательных документов и четкий механизм прохождения инстанций, исключив коррупционную составляюую, следует принять новые ДБН, возможно, специальный закон, вести обсуждение в медиа, подготовить цикл просветительских программ для условной категории «домохозяйка». Заниматься этим следует уже сегодня, ибо дело многотрудное, не на один день. Ни в коем случае не откладывать на «после войны». Значительную часть работы можно было проделать за четыре минувших года, запустить и прорекламировать пилотные проекты. Мы могли, но не сделали этого за четыре года. Промедление смерти подобно. Оценивая патовую ситуацию в энергетике, враг не идет на уступки на переговорах, понимая, что следующую зиму мы можем просто не выстоять, а несколько опустевших городов-миллионников чреваты национальной паникой и пораженческими настроениями. Допустить этого никак нельзя.

За работу, товарищи чиновники!



