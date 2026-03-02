|
Хочется тепла и света. Всегда
02 марта 2026 | 10:12 , Олег Ельцов. ТЕМА
В цивилизованных странах существуют тротуары с подогревом. Украина пошла дальше: мы всю зиму греем газоны. То, что вы видите на фото – обогреваемый газон, протянувшийся на 7 км вдоль проспекта Бажана в Киеве. Газон скрывается под снегом лишь в самые лютые морозы. В остальное время зеленая трава радует взоры обитателей столичного «спальника». Эта технология внедрена около 30 лет назад при основании Харьковского массива...
Принцип традиционный-советский: от ТЭЦ-6, расположенной на противоположном берегу Днепра, проложена здоровенная труба, по которой тепло поступает в дома обитателей грандиозного жилмассива. Труба теоретически изолирована. Но, во-перых, идеально изоляции без утечек тепла не существует; во-вторых, традиционно присутствуют нарушения технологии; в-третьих, у всего есть ресурс, который наверняка исчерпан. Если у кого-то возникли сомнения, призываю поинтересоваться состоянием киевских мостов через Днепр. Подсказка для ленивых: большая часть – не первый год аварийные, остальные – предаварийные, которые ежегодно латают. С теплотрассами все хуже: они гниют под землей вдали от взоров. Об их реальном состоянии мы узнаем лишь при появлении рембригады, которая роет ямы во дворах, латает нелатаемое.
также читайте
[11.12.2025]
[12.11.2025]
[11.11.2025]
[03.11.2025]
[15.10.2025]
|
по теме
Останній рік війни
12. 02. 2026 | 08:12 , Олег Єльцов, ТЕМА
Безумовно ми вистоїмо цю зиму. Наступної залишимося без енергетики. Рашисти ефективно гасять генерацію, ЛЕП, підстанції, газовидобуток. На фінальному етапі наш «золотий запас» - АЕС - залишиться відрізаним від енергосистеми й реактори зупнять. Постачання з Європи дозволить частково заживити західну частину країни. Але туди не перенесеш промвиробництво, не переселиш 30 млн українців.
Правая архаика
09. 02. 2026 | 06:32
Долгие размышления о судьбах Родины, а также упорное стремление понять логику переписок в чатах ОСББ, привели автора к мысли, что Украину спасет лишь диктатура или внешнее управление.
Кличко посадил киевлян на задницу. На лед
20. 01. 2026 | 21:16 , Олег Ельцов, Тема
Малаца, Виталя! Давеча собрал совещание и грозно так повелел за полдня очистить город ото льда. А попутно напомнил Зеле, что вопреки веяниям децентрализации городской голова лишен возможности назначать и карать руководителей РГА. Так что вы хотите от Кличко? Самому ему лед скрести?.. А еще и 8 млрд из горбюджета изъяли. По его версии обледенение Киева – это следствие безвластия и безденежья.
Специальная венесуэльская операция
04. 01. 2026 | 18:50
Эффектный налет бойцов Трампа на Венесуэлу успели назвать блестяще спланированной и проведенной идиотской операцией.
Китай готовится к распаду России и планирует аннексию Дальнего Востока
26. 12. 2025 | 03:10
Китай укрепляет позиции на российском Дальнем Востоке и уже не скрывает свои претензии на этот регион. На фоне войны РФ против Украины, ослабления российской экономики и демографического спада на Дальнем Востоке Китай последовательно наращивает там экономическое и инфраструктурное присутствие, а в случае распада России готов перейти к шагам по фактической аннексии этой территории.
02 марта 2026
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»